Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) ist mit über 23 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 36 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.000 Mitarbeitern, ca. 3.000 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, STRATO, 1&1 Versatel sowie die Marken von Drillisch Online steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 60 Mio. Kunden-Accounts. (24.05.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazins "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Konzerns United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) unter die Lupe.Viele Jahre lang habe die Aktie von United Internet nur die Richtung nach oben gekannt. Doch das sei Vergangenheit: Seit Juni 2018 habe sich der MDAX-Titel beinahe halbiert. Die Entscheidung von Konzernchef Ralph Dommermuth, sich an der 5G-Versteigerung zu beteiligen, sorge weiter für große Unsicherheit. Anleger bekämen die Auswirkungen direkt zu spüren.Nachdem bereits die Tochter 1&1 Drillisch die Dividende radikal gekürzt habe, ziehe nun auch United Internet nach. Auf der Hauptversammlung sei der Vorschlag, die Ausschüttung deutlich auf 0,05 Cent je Aktie zusammenzustreichen mit einer Mehrheit von 99,8 Prozent angenommen worden. Der Konzern wolle damit sicherstellen, dass ausreichend Geld vorhanden sei, um den Netzaufbau für den neuen Mobilfunkstandard zu stemmen."Das eindeutige Ergebnis der Abstimmung zu unserem Dividendenvorschlag ist ein klares Bekenntnis zum Aufbau eines modernen 5G-Mobilfunknetzes", so der Vorstandsvorsitzende Ralph Dommermuth. Mit seiner Strategie, einen vierten großen Telekomkonzern zu etablieren, habe er die Branche bereits durcheinandergewirbelt. Doch bislang gehe die kostenintensive 5G-Auktion inklusive unsicherer Zukunft hauptsächlich zulasten der Aktionäre.Der Absturz des Aktienkurses spreche Bände. Offen sei, ob die Milliardenausgaben in den kommenden Jahren wieder reingeholt werden könnten. Dommermuth wolle "langfristig mehr Werte zu schaffen - für unsere Aktionäre, Kunden und Mitarbeiter." Doch gegen die Platzhirsche Telekom, Vodafone und Telefónica werde das nicht leicht.Der Netzaufbau berge viele Risiken. Ob der Einstieg gelinge und wie hoch die Kosten letztlich würden, bleibe derzeit völlig offen.Anleger sollten derzeit nicht in das fallende Messer greifen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link