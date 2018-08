Xetra-Aktienkurs Uniper-Aktie:

Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (08.08.2018/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Kraftwerkbetreibers Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01).Die Risikofaktoren würden sich für das Energieunternehmen mehren, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Da zudem der neue Großaktionär Fortum aktuell keine Chance habe, bei Uniper auf einen Anteil von über 50% aufzustocken, falle er als Kurstreiber für die Uniper-Aktie zudem weg. Diermeier habe seine prognosen angepasst.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Uniper-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 24 Euro bekräftigt. (Analyse vom 08.08.2018)Börsenplätze Uniper-Aktie: