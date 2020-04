Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Die Börsenmedien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsenmedien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen.



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (08.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kraftwerkbetreibers Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Die Energiewende stelle die deutschen Versorger vor große Herausforderungen. Auch Uniper müsse sich als Spezialist für Gas- und Kohlekraftwerke umorientieren. Nun treibe der Konzern seine Pläne für umweltfreundlichere Energien voran. In einer Partnerschaft mit Siemens sollten Möglichkeiten geprüft werden, wie Wasserstoff zum Einsatz kommen könne."Wir wollen das Thema Wasserstoff in den Mittelpunkt unserer Gasstrategie stellen, um das Gas, aber auch die Stromerzeugung grüner zu machen", habe Uniper-Chef Andreas Schierenbeck im Interview mit Reuters gesagt. "Der logische Schritt ist, dass wir Kooperationen suchen, wie wir unsere Kraftwerksassets auf Wasserstoff umstellen können.""Ein Großteil unserer Turbinen kommt von Siemens", so Schierenbeck weiter. "Wir reden auch mit anderen, wollen aber mit Siemens eng zusammenarbeiten und schauen uns mögliche Projekte an und wollen nach der Vorstellung unserer neuen Strategie Taten folgen lassen." Uniper habe in Europa Gaskraftwerke mit einer Leistung von 14 Gigawatt, davon 3,3 Gigawatt in Deutschland. Ungefähr ein Drittel komme von Siemens.Der Einsatz von Wasserstoff sei in vielen Bereichen möglich. Im Verkehr, bei der Stahlproduktion oder in der Stromerzeugung könne die klimafreundlichere Erdgas-Alternative zur Dekarbonisierung beitragen.Uniper habe mit seinen Kraftwerken bereits eine starke Infrastruktur. Die Entwicklung einer Wasserstoff-Strategie mache deshalb Sinn. Der Konzern könne sich so selbst eine Zukunft geben und möglicherweise an einem der Megatrends der kommenden Jahre partizipieren.Aktuell können Anleger mit einem Einstieg aber noch abwarten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Auch für die Energiesparte von Siemens, die künftig eigenständig an die Börse gehen werde, sei Wasserstoff ein spannendes Thema. Die Kooperation mit Uniper könnte hier wichtige Erkenntnisse liefern. Die Siemens-Aktie sei eine laufende Empfehlung des "Aktionär". Anleger sollten hier an Bord bleiben. (Analyse vom 08.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link