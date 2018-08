Xetra-Aktienkurs Uniper-Aktie:

26,47 EUR +0,08% (07.08.2018, 16:24)



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

26,43 EUR +0,23% (07.08.2018, 16:28)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (07.08.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kraftwerkbetreibers Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.In H1/2018 habe der Kraftwerkbetreiber einen Verlust von mehr als einer halben Milliarde Euro eingefahren. Die Uniper-Aktie reagiere im frühen Handel aber kaum auf die roten Zahlen, denn operativ sei es besser gelaufen als erwartet. Jedoch würden auch nach wie vor die Impulse auf dem Weg nach oben fehlen.Das Unternehmen habe trotz des Verlusts die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. An der Börse hätten die Zahlen im frühen Handel deshalb kaum für Beunruhigung gesorgt. Ohnehin bewege sich das Papier seit Monaten in einer Seitwärtsrange von 25 bis 27 Euro. Das Problem: Seit der Übernahme der E.ON-Beteiligung durch die finnische Fortum herrsche Unklarheit über die weitere Strategie.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Uniper-Aktie: