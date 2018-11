Börsenplätze Uniper-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Uniper-Aktie:

25,73 EUR +1,58% (15.11.2018, 14:07)



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

25,66 EUR -0,08% (15.11.2018, 14:21)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (15.11.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Kraftwerkbetreibers Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01).Die zentrale Ergebnissteuerkenngröße (bereinigtes EBIT) des Energieunternehmens sei in Q3/2018 deutlich hinter der Analystenerwartung zurückgeblieben, habe aber im Rahmen des Marktkonsenses gelegen. Eine temporäre Rückstellungsbildung für CO2-Emissionszertifikate habe die Ergebnisentwicklung belastet und verzerrt. Den Ausblick für 2018 habe Uniper pessimistischer formuliert (u.a. bereinigtes EBIT tendenziell in der unteren Hälfte der bisherigen Spanne). Die Ausschüttungspolitik (Vorbehalt: Datteln 4) sei aber bestätigt worden.Der Großaktionär Fortum (47%) habe derzeit keine Möglichkeit bei Uniper auf über 50% aufzustocken, weil sich das Uniper-Management weigere, ein bestimmtes russisches Asset zu veräußern. Andererseits habe Elliot bei Uniper zwischenzeitlich weiter aufgestockt, was den Druck auf die Unternehmensleitung erhöhen sollte und neue Übernahmefantasie entfachen könnte.Den höheren Großhandelsstrompreisen (ab 2020e) sowie der transparenten Dividendenpolitik (gestiegene Marktzinsen würden aber deren Attraktivität reduzieren) stünden nach Meinung von Diermeier Risiken (Kohleausstiegsszenarien in wichtigen Uniper-Ländern, US-Sanktionen gegen Russland (Nord Stream 2-Gaspipeline), eventuell Verzögerungen bei Berjosowskaja, Datteln 4) gegenüber.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link