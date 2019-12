Xetra-Aktienkurs Uniper-Aktie:

29,62 EUR +0,30% (12.12.2019, 16:46)



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

29,62 EUR +0,37% (12.12.2019, 16:53)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (12.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kraftwerkbetreibers Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.In der jüngeren Vergangenheit habe Uniper v.a. aufgrund der Dauerfehde mit dem finnischen Großaktionär Fortum Schlagzeilen gemacht. Nun rücke aber der deutsche Versorger wegen der Beteiligung an der Gaspipeline Nord Stream 2 von Gazprom in den Fokus. Die USA würden allen Beteiligten mit Sanktionen drohen. An der Börse sorge das Thema bislang kaum für Schrecken.Uniper habe zuletzt immer betont, an den vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Nord Stream 2 festzuhalten. Der Konzern halte das Gasprojekt für wichtig für die Versorgungssicherheit in Europa. Ohnehin seien die Vorwürfe der USA scheinheilig. Weit weniger als die Sorgen um eine Abhängigkeit Europas dürften die Sanktionen ökonomisch motiviert sein. Die USA wollten das eigene teurere Fracking-Gas nach Europa verkaufen, was durch die neue Ostsee-Pipeline erschwert werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Uniper-Aktie: