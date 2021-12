Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Uniper SE": Keine vorhanden.



08.12.2021



39,86 EUR +0,08% (08.12.2021, 16:15)



DE000UNSE018



UNSE01



UN01



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (08.12.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Kraftwerksbetreibers Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01).Uniper habe in den ersten neun Monaten 2021 den Umsatz insbesondere aufgrund höherer durchschnittlicher Marktpreise im Strom- und Gasgeschäft um 154,7% (H1 2021: +107,1%; Q1 2021: +64,1%) auf EUR 78,498 Mrd. (H1 2021: EUR 41,447 Mrd.) erhöhen können. Das bereinigte EBIT habe EUR 614 Mio. (H1 2021: EUR 580 Mio.) erreicht und damit wieder deutlich über dem Vorjahreswert (EUR 405 Mio.; H1 2021 noch -16,2%) gelegen. Einen ergebnisdämpfenden Effekt hätten weiterhin preis- und mengenbedingte höhere Rückstellungen für CO2-Zertifikate im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gehabt. Diesen Aufwendungen stünden Absicherungsgeschäfte gegenüber, die erst im vierten Quartal 2021 realisiert würden und dadurch auf Ganzjahresbasis das bereinigte Ergebnis nicht belasten würden.Aufgrund der "erwarteten positiven Entwicklung nach neun Monaten" und "unter Berücksichtigung der Erwartungen für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres" sei der Ausblick 2021 für das bereinigte EBIT von bisher EUR 800 bis 1.050 Mio. auf EUR 1.050 bis 1.300 Mio. sowie beim bereinigten Konzernüberschuss von bisher EUR 650 bis 850 Mio. auf EUR 850 bis 1.050 Mio. abermals erhöht worden. Ohne die sich im Jahresverlauf ausgleichenden Sondereffekte habe Uniper trotz der Corona-Krise auch in den ersten neun Monaten einen erfreulichen Geschäftsverlauf aufgewiesen. Der Ausblick für das GJ 2021 sei abermals angehoben worden. Mit dem finnischen Großaktionär (75,01% der Anteile und Stimmrechte) sei bereits eine enge Zusammenarbeit vereinbart worden. Für die Aktie spreche zudem die für die Aktionäre erfreuliche Dividendenpolitik.Aber angesichts des erreichten Bewertungsniveaus rät Holger Fechner, Analyst der NORD LB, derzeit nur noch zum Halten der Aktie von Uniper. Das Kursziel werde von EUR 39,00 auf EUR 40,00 angehoben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link