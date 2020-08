Xetra-Aktienkurs Uniper-Aktie:

Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (11.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Im Gegensatz zu vielen anderen Branchen kämen die Unternehmen aus dem Energiesektor bislang relativ robust durch die Coronakrise. Auch die ehemalige E.ON-Tochter Uniper habe nun die Jahresprognose leicht anheben können, auch wenn bei den Zahlen zum zweiten Quartal etwas mehr erwartet worden sei. Die Aktie steht dennoch nur knapp unter dem Allzeithoch.Uniper müsse sich nach wie vor auf die neue Energiewelt umstellen. Es scheine aber so, als ob der Konzern mit dem Fokus auf Gas seinen Platz finden könnte. Die Uniper-Aktie stehe vor einem neuen Allzeithoch. Gelinge das Kaufsignal, könnten Anleger zugreifen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Uniper-Aktie: