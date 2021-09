Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (24.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Kraftwerksbetreibers Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Uniper-Aktie laufe wie geschmiert, so der Aktienprofi. Sie sei auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Wer investiert sei, lasse die Gewinne laufen. Ansonsten könnte man versuchen, im Bereich von 35 Euro noch mal zum Zuge zu kommen, was auf kurze Sicht eher unmöglich ist, denn die Uniper-Aktie dürfte in den nächsten Wochen bis 38/39 Euro steigen, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 24.09.2021)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Uniper-Aktie: