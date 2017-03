Xetra-Aktienkurs Uniper-Aktie:

14,02 EUR +0,47% (07.03.2017, 10:35)



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

14,046 EUR +0,22% (07.03.2017, 10:51)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 13.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (07.03.2017/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Sven Diermeier, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01).Das Unternehmen verkaufe seine Beteiligung am westsibirischen Erdgasfeld Yushno-Russkoje rückwirkend per 01.01.2017 an OMV. Der Transaktionswert liege bei 1,75 Mrd. Euro, sodass sich der Transaktionsmultiplikator EV/EBITDA 2017e den Unternehmensangaben zufolge auf rund 10 belaufe. Dies halte der Analyst für angemessen. Die Transaktion, die bis Ende 2017 vollzogen werden solle, stelle keine Überraschung dar. Dem Desinvestitionsziel von mindestens 2 Mrd. Euro (bis Ende 2017) komme Uniper damit schon sehr nahe. Das Investmentgrade-Rating sollte damit vorerst gesichert sein. Dem stehe ein währungsbedingter Verlust gegenüber.Der Analyst erwarte, dass Uniper das selbstgesteckte Ergebnisziel für das Geschäftsjahr 2016 erreicht habe. Der Dividendenvorschlag für 2016 (0,55 Euro je Aktie) sei bereits seit längerem bekannt (Dividendenrendite 2016e: 3,9%). Für 2017 rechne der Analyst auf operativer Ebene mit Ergebnisrückgängen (positiver Einmaleffekt durch die Auflösung von Rückstellungen im Auftaktquartal 2016; niedrigere abgesicherte Großhandelsstrompreise). Auf der Nettoebene sollte sich das Ergebnis dagegen ggü. 2016 deutlich verbessern.Börsenplätze Uniper-Aktie: