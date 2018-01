Börsenplätze Uniper-Aktie:



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 13.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (08.01.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versorgers Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Der Verkauf der E.ON-Beteiligung an Uniper stehe vor dem Abschluss. Für rund 3,8 Mrd. Euro möchte Fortum die 47%-Beteiligung übernehmen. Bis zum 11. Januar müsse E.ON den Anteil andienen, ansonsten drohe eine empfindliche Strafzahlung über mindestens 750 Mio. Euro.Wegen der hohen Strafe gelte es als so gut wie sicher, dass der Aufsichtsrat den schon vor Monaten vereinbarten Deal endgültig absegne. Der Uniper-Chef, Klaus Schäfer, der sich anfangs erbittert gegen die Übernahme gewehrt habe, führe inzwischen Gespräche mit Fortum.Der Fortum-Chef, Pekka Lundmark, versichere weiterhin, dass Fortum ein langfristiger Investor und zuverlässiger Partner sei. Eine Zerschlagung des Konzerns und der damit verbundene Verlust von Arbeitsplätzen Ferner könne Fortum die Beteiligung künftig in aller Ruhe über den Aktienmarkt aufstocken.Investierte Anleger bleiben bei der Uniper-Aktie an Bord, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.01.2018)