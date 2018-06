Xetra-Aktienkurs Uniper-Aktie:

Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (27.06.2018/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Kraftwerkbetreibers Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) und senkt das Kursziel von 26 auf 24 Euro.Fortum habe das Übernahmeangebot für Uniper abgeschlossen und sei damit neuer Großaktionär (47,35% des Aktienkapitals) des Düsseldorfer Unternehmens, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Er gehe weiterhin davon aus, dass Fortum angesichts der Investitionssumme mehr Kontrolle über Uniper anstreben werde. Der finnische Konzern stecke seiner Meinung nach in einer Zwickmühle. Zum einen brauche Fortum wahrscheinlich die aktivistischen Investoren (Elliot und Knight Vinke), um Uniper dazu zu bewegen, die kritischen russischen Assets zu veräußern, um die Mehrheit letztendlich doch erlangen zu dürfen. Zum anderen müsse Fortum damit rechnen, dass die aktivistischen Investoren eine höhere Abfindung (als E.ON) erwarten. Risiken bezüglich des deutschen Kraftwerkparks hätten Bestand, sie seien aber deutlich geringer als bei RWE. Die Uniper-Aktie werde sich in den nächsten Monaten insbesondere im Spannungsfeld des weiteren Vorgehens des neuen Großaktionärs und den Vorschlägen der Kohlekommission bewegen.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Uniper-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 26 auf 24 Euro reduziert. (Analyse vom 27.06.2018)Börsenplätze Uniper-Aktie: