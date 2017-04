Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 13.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (10.04.2017/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Aktienanalyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der ehemaligen E.ON-Kraftwerks- und Energiehandelssparte Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) und erhöht sein Kursziel.Die von dem Unternehmen vorgelegten Zahlen für 2016 hätten im bereinigten Bereich sogar leicht über den Markterwartungen gelegen. Uniper habe jedoch im Gesamtjahr erwartungsgemäß unter den unverändert schwierigen Marktbedingungen gelitten. Positiver falle der Blick nach vorne aus. Fortschritte hätten bei dem Kostensenkungs- und Reorganisationsprogramm erreicht werden können. Durch die am 5. März vereinbarte Veräußerung des rund 25%-Anteils am russischen Gasfeld Yushno-Russkoje an OMV habe Uniper sein Entschuldungsziel früher als erwartet erreichen können. Investoren würden von der verkündeten, anlegerfreundlichen Dividendenguidance profitieren, deren Aussichten jetzt ebenfalls verbessert worden seien. Steigende Strompreise und politische Änderungen am Strommarkt könnten den Wert des Unternehmens zukünftig erhöhen.Vor diesem Hintergrund bestätigt Holger Fechner, Aktienanalyst der NORD LB, seine Kaufempfehlung für die Aktie von Uniper. Das Kursziel sei von EUR 17,00 auf EUR 18,00 erhöht worden. (Analyse vom 10.04.2017)