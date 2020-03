Kursziel

Uniper-Aktie

(EUR) Rating

Uniper-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 20,00 Reduce Kepler Cheuvreux Ingo Becker 02.03.2020 27,30 Neutral Credit Suisse Wanda Serwinowska 31.01.2020 29,00 Hold Berenberg Lawson Steele 20.01.2020 25,00 Sell UBS Sam Arie 20.01.2020 21,00 Underperform Bernstein Research Deepa Venkateswaran 09.01.2020 30,50 Hold Deutsche Bank James Brand 19.12.2019 28,50 Neutral J.P. Morgan Vincent Ayral 06.12.2019 30,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 25.11.2019

Börsenplätze Uniper-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

25,25 EUR -6,13% (09.03.2020, 08:15)



Xetra-Aktienkurs Uniper-Aktie:

27,02 EUR -4,12% (06.03.2020)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (09.03.2020/ac/a/d)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 30,50 oder 20,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Uniper-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Uniper SE wird am 10.03.2020 ihre Zahlen für das vierte Quartal 2019 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Uniper-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der Deutschen Bank, James Brand, sie in einer Branchenstudie vom 19.12.2019 weiterhin mit dem Votum "hold" bewertet. Das Kursziel wurde von 29,50 auf 30,50 Euro angehoben. Europäische Versorgeraktien hätten auch 2019 überdurchschnittlich abgeschnitten, so der Analyst. Dies dürfte sich fortsetzen dank niedriger Renditen am Anleihenmarkt und einem mittelfristig robusten Gewinnwachstum. Den Zeitrahmen für die Bewertungen habe er weiter nach vorne verschoben.Die niedrigste Kursprognose für die Uniper-Aktie kommt von Kepler Cheuvreux. Analyst Ingo Becker hat das Wertpapier von "buy" auf "reduce" herabgestuft und das Kursziel von 33,00 auf 20,00 Euro gesenkt. Nach dem Abschied des Fortum-Chefs Pekka Lundmark zu Nokia stehe hinter den Plänen der Finnen mit dem deutschen Energiekonzern ein noch größeres Fragezeichen, so Becker. Der finnische Versorger halte rund die Hälfte an Uniper und beabsichtige den Kauf weiterer 20% von Investoren.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Uniper-Aktie auf einen Blick: