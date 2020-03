Kursziel

Uniper-Aktie

(EUR) Rating

Uniper-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 21,00 Underperform Bernstein Research Meike Becker 19.03.2020 25,00 Hold Deutsche Bank James Brand 13.03.2020 25,00 Halten Nord LB Holger Fechner 12.03.2020 20,00 Reduce Kepler Cheuvreux - 10.03.2020 25,00 Sell UBS Sam Arie 10.03.2020 25,00 Underperform RBC Capital Markets John Musk 10.03.2020 28,50 Neutral J.P. Morgan Vincent Ayral 10.03.2020



Börsenplätze Uniper-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

23,52 EUR +1,07% (25.03.2020, 08:00)



Xetra-Aktienkurs Uniper-Aktie:

23,42 EUR +4,55% (24.03.2020)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (25.03.2020/ac/a/d)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 28,50 oder 20,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Uniper-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Uniper SE hat am 10.03.2020 ihre Zahlen für das vierte Quartal 2019 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 10. März zu entnehmen ist, gehe der Energiekonzern vorsichtig in das neue Geschäftsjahr. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) solle 2020 zwischen 0,75 und 1 Mrd. Euro liegen. Im Mittel würde dies erneut ein Ergebnis in etwa auf Vorjahresniveau bedeuten. 2019 habe der Energiekonzern mit 863 Mio. Euro ein stabiles bereinigtes EBIT erzielt. Dabei habe Uniper unter anderem von steigenden Strompreisen und höheren Produktionsmengen profitiert. Der Konzernüberschuss habe 644 Mio. Euro betragen, nach einem Verlust von 442 Mio. ein Jahr zuvor. Dies sei vor allem einem positiven Effekt aus Termingeschäften mit Rohstoffen geschuldet gewesen, mit denen Uniper das Strom- und Gasgeschäft gegen Preisschwankungen absichere.Für 2019 wolle Uniper eine höhere Dividende ausschütten als geplant. 1,15 Euro je Aktie sollten Anteilseigner erhalten, das seien 28 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Dividendenausschüttung solle bei insgesamt 421 Millionen Euro liegen und damit höher als noch im Herbst geplant, als Uniper noch 390 Millionen angekündigt habe, was einer Dividende von 1,07 Euro je Aktie entsprochen hätte. 2020 wolle Uniper die Summe weiter erhöhen - auf 500 Mio. Euro. Größter Nutznießer sei der finnische Großaktionär Fortum.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Uniper-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von J.P. Morgan, Vincent Ayral, sie in einer Analyse vom 10.03.2020 weiterhin mit dem Votum "neutral" und einem Kursziel von 28,50 Euro bewertet. Der Energiekonzern habe gute Ergebnisse erzielt, so der Analyst. Fragen für 2020 werfe aber die zuletzt schwache Preisentwicklung auf.Die niedrigste Kursprognose für die Uniper-Aktie kommt von Kepler Cheuvreux. Die Analysten haben das Wertpapier weiterhin mit dem Votum "reduce" eingestuft. Das Kursziel laute nach wie vor 20,00 Euro. Der Ausblick des Energiekonzerns für 2020 sei etwas mau, so die Analysten.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Uniper-Aktie auf einen Blick: