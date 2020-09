NYSE-Aktienkurs Union Pacific-Aktie

Union Pacific Corp. (ISIN: US9078181081, WKN: 858144, NYSE Ticker-Symbol: UNP) ist ein führendes Transportunternehmen, das primär in den Bereichen Güterbeförderung per Eisenbahn und per Lastkraftwagen tätig ist. Diese beiden Kernbereiche werden von den Subunternehmen Union Pacific Railroad Company und Overnite Corporation (Fusion von Overnite Transportaion Company und Motor Cargo Industries) geführt. Daneben hält der Konzern Anteile an zuarbeitenden Technologie-Unternehmen und Versicherungsgesellschaften. (16.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Union Pacific-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Proffe von Proffe Invest Inc. nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Union Pacific Corp. (ISIN: US9078181081, WKN: 858144, NYSE Ticker-Symbol: UNP) unter die Lupe.Die sog. "Old Economy" sei angesichts des Tech-Booms der vergangenen Jahr etwas in den Hintergrund gerückt. Und dennoch gebe es in diesem Sektor auch Unternehmen, die zu den Megatrends gehören würden - so z.B. auch Union Pacific. Das langfristige Chart des US-Transportunternehmens sehe einfach beeindruckend aus. Seit 40 Jahren gehe es mit der Union Pacific-Aktie mit kleinen Korrekturen eigentlich nur nach oben - das Kursplus summiere sich auf sage und schreibe 40.000%! Und aufgrund der guten Aussichten für die Eisenbahn sollte Union Pacific weiterhin zu den Trendprofiteuren zählen. Auch wenn hier im Gegensatz zu den Tech-Werten keine großen Sprünge zu erwarten seien - mit der Union Pacific-Aktie könnten Anleger immer ruhig schlafen, so Michael Proffe von Proffe Invest Inc. im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 16.09.2020)Das vollständige Interview mit Michael Proffe von Proffe Invest Inc. im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Union Pacific-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Union Pacific-Aktie173,12 EUR +1,37% (16.09.2020, 14:23)