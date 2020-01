NYSE-Aktienkurs Union Pacific-Aktie

Kurzprofil Union Pacific Corp.:



Union Pacific Corp. (ISIN: US9078181081, WKN: 858144, Ticker-Symbol: UNP) ist ein führendes Transportunternehmen, das primär in den Bereichen Güterbeförderung per Eisenbahn und per Lastkraftwagen tätig ist. Diese beiden Kernbereiche werden von den Subunternehmen Union Pacific Railroad Company und Overnite Corporation (Fusion von Overnite Transportaion Company und Motor Cargo Industries) geführt. Daneben hält der Konzern Anteile an zuarbeitenden Technologie-Unternehmen und Versicherungsgesellschaften. (23.01.2020/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Union Pacific-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Union Pacific Corp. (ISIN: US9078181081, WKN: 858144, Ticker-Symbol: UNP) charttechnisch unter die Lupe.Trends tragen häufig sehr viel weiter als sich Anleger das (zunächst) vorstellen könnten. Ein gutes Beispiel für diese These stelle aktuell die Union Pacific-Aktie dar, die seit dem Jahr 2009 ein stabiler Haussetrend begleite. Im Rahmen dieses Basisaufwärtstrends habe sich das Papier seit dem Frühjahr 2019 eine Atempause gegönnt. Dabei habe sich die Hürde von 180 USD mehrfach als zu hoch erwiesen. Das beschriebene Kräftesammeln habe im Oktober sogar nochmals einen erfolgreichen Test des steilen Haussetrends seit Januar 2016 (akt. bei 162,88 USD) gebracht, ehe nun der Sprung über die angeführten Hürden - und damit auf ein neues Allzeithoch (185,65 USD) - gelungen sei. Dank einem der besten Signale der Technischen Analyse und einer unverändert hohen Relativen Stärke könnte der Trend der letzten elf Jahre tatsächlich noch ein wenig weiter tragen. Fibonacci-Projektionen der letztjährigen Verschnaufpause würden im "uncharted territory" nun die nächsten Anlaufmarken bei 192,55 USD bzw. 199,98 USD ergeben. Die Parallele zum 2016er-Aufwärtstrend biete aktuell sogar Raum bis knapp 222 USD. Als Absicherung der beschriebenen Ausbruchskonstellation biete sich -je nach Risikoneigung - entweder die alten Ausbruchsmarken bei rund 180 USD oder aber das Dezembertief bei 167,15 USD an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 23.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Union Pacific-Aktie163,62 EUR +0,26% (23.01.2020, 08:23)