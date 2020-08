NYSE-Aktienkurs Union Pacific-Aktie

190,35 USD +1,87% (11.08.2020, 22:10)



ISIN Union Pacific-Aktie:

US9078181081



WKN Union Pacific-Aktie:

858144



Ticker-Symbol Union Pacific-Aktie:

UNP



NYSE-Symbol Union Pacific-Aktie:

UNP



Kurzprofil Union Pacific Corp.:



Union Pacific Corp. (ISIN: US9078181081, WKN: 858144, NYSE Ticker-Symbol: UNP) ist ein führendes Transportunternehmen, das primär in den Bereichen Güterbeförderung per Eisenbahn und per Lastkraftwagen tätig ist. Diese beiden Kernbereiche werden von den Subunternehmen Union Pacific Railroad Company und Overnite Corporation (Fusion von Overnite Transportaion Company und Motor Cargo Industries) geführt. Daneben hält der Konzern Anteile an zuarbeitenden Technologie-Unternehmen und Versicherungsgesellschaften. (12.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Union Pacific-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Union Pacific Corp. (ISIN: US9078181081, WKN: 858144, NYSE Ticker-Symbol: UNP) charttechnisch unter die Lupe.Der Dow Jones Transportation habe zuletzt ein neues Verlaufshoch verbuchen können. Der durch die "Dow-Theorie" geforderte Gleichklangzwischen den Transporttiteln einerseits und dem Dow Jones Industrial Average andererseits sei demnach also erfüllt. In diesem vielversprechenden Umfeld möchten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt mit Union Pacific eine klassische Transport-Aktie unter die Lupe nehmen. Letztlich habe das Papier die 38-Monats-Linie (akt. bei 152,48 USD) verteidigen können. Dennoch habe die Marktteilnehmer seit April 2019 bei gut 180 USD in schöner Regelmäßigkeit der Mut verlassen, so dass sich auf diesem Level ein wichtiger Widerstand ergeben habe. Diesen Deckel habe die Union Pacific-Aktie nun gelüftet. Lohn der Mühen sei ein neues Allzeithoch (193,89 USD) und somit eines der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt. Der Ausbruch auf der Oberseite werde dabei durch einen Abwärtstrendbruch im Verlauf der Relativen Stärke (Levy) untermauert. Im "uncharted territory" markiere die 138,2%-Fibonacci-Projektion des Rückschlags vom Frühjahr das nächste Anlaufziel bei 221 USD.Um die beschriebene Steilvorlage nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft den Haussetrend seit 2009 (akt. bei 170,79 USD) nicht mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 12.08.2020)Börsenplätze Union Pacific-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Union Pacific-Aktie162,18 EUR +1,94% (11.08.2020, 22:26)