Xetra-Aktienkurs Unilever-Aktie:

47,815 EUR +0,99% (23.10.2018, 12:00)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs Unilever-Aktie:

47,85 EUR +0,99% (23.10.2018, 12:11)



ISIN Unilever-Aktie:

NL0000009355



WKN Unilever-Aktie:

A0JMZB



Ticker-Symbol Unilever-Aktie:

UNI3



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol Unilever-Aktie:

UNA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Unilever-Aktie:

UNLNF



Kurzprofil Unilever N.V.:



Unilever N.V. (ISIN: NL0000009355, WKN: A0JMZB, Ticker-Symbol: UNI3, EN Amsterdam: UNA, NASDAQ OTC-Symbol: UNLNF) ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukten. Unilever beschäftigt weltweit 167.000 Mitarbeiter in über 100 Ländern. (23.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Unilever-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Konsumgüterkonzerns Unilever N.V. (ISIN: NL0000009355, WKN: A0JMZB, Ticker-Symbol: UNI3, EN Amsterdam: UNA, NASDAQ OTC-Symbol: UNLNF).Die Umsatzzahlen für Q3 seien solide ausgefallen. Auf berichteter Basis (-4,8% y/y auf 12,53 Mrd. Euro) habe der Umsatz der Analysten-Prognose (12,57 Mrd. Euro) entsprochen, während er auf organischer Basis (+3,8% y/y) bedingt durch die Hyperinflation in Argentinien (-0,7 Prozentpunkte (PP)) schwächer als erwartet (Prognose: +4,2% y/y) ausgefallen sei.Positiv werte der Analyst das organische Wachstum in der Region Asien, Afrika, Naher Osten, Russland (+6,6% y/y) sowie den Rebound in Amerika (+1,7% y/y; Q2 2018: -3,8% y/y), nachdem die Entwicklung des Q2 noch durch den Fernfahrerstreik in Brasilien belastet worden sei. Der Ausblick für 2018 sei bestätigt worden (u.a. organisches Umsatzwachstum: +3% bis +5% y/y; Verbesserung der bereinigten operativen Marge). Der Analyst halte ihn für erreichbar.Hinsichtlich der Zielsetzung für 2020 sehe sich Unilever weiter im Plan. Der Analyst reduziere seine Prognosen für 2019 (EPS berichtet: 2,36 (alt: 2,42) Euro; EPS bereinigt: 2,49 (alt: 2,55) Euro). Impulsen durch das Wertsteigerungsprogramm sowie die verbesserte Entwicklung in Nordamerika (signifikante Preiserhöhungen durchsetzbar) stünden das schwierige Wettbewerbsumfeld in Europa sowie der Vertrauensverlust wegen des Scheitern der Abschaffung der Dual-listing-Company-Struktur (Unilever habe zwei Muttergesellschaften) entgegen. Das Aktienrückkaufprogramm sollte den Titel stützen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Unilever-Aktie: