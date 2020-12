Xetra-Aktienkurs Unilever-Aktie:

50,38 EUR -1,22% (27.11.2020, 17:35)



ISIN Unilever-Aktie:

NL0000388619



WKN Unilever-Aktie:

A0JMQ9



Ticker-Symbol Unilever-Aktie:

UNI2



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol Unilever-Aktie:

UNA



Kurzprofil Unilever N.V.:



Unilever N.V. (ISIN: NL0000388619, WKN: A0JMQ9, Ticker-Symbol: UNI2, EN Amsterdam: UNA) ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukten. Unilever beschäftigt weltweit 161.000 Mitarbeiter. (30.11.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Unilever-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, stellt mit sofortiger Wirkung (30.11.2020) die Coverage der Aktie von Unilever N.V. (ISIN: NL0000388619, WKN: A0JMQ9, Ticker-Symbol: UNI2, EN Amsterdam: UNA) ein.Unilever sei es im zweiten Anlauf gelungen, die bestehende Dual-listed-Company-Struktur (Unilever-Konzern habe bisher zwei Muttergesellschaften Unilever PLC und Unilever N.V. gehabt) zugunsten einer einzelnen rechtlichen Ober-/Muttergesellschaft - der Unilever PLC - abzuschaffen. Im Rahmen der Fusion seien die Aktien der Unilever N.V. (ISIN: NL0000388619, WKN: A0JMQ9) im Verhältnis 1:1 in Aktien der Unilever PLC (ISIN: GB00B10RZP78, WKN: A0JNE2) umgetauscht worden (per Handelsende am 27.11.2020). Entsprechend existiere die Aktie der Unilever N.V. nicht mehr.Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, stellt daher mit sofortiger Wirkung die Coverage der Unilever N.V.-Aktie ein. Im Rahmen seiner letzten Studie (vom 27.10.2020) habe sein Rating bei einem Kursziel von 53 Euro "halten" gelautet. (Analyse vom 30.11.2020)Börsenplätze Unilever-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Unilever-Aktie:50,36 EUR -1,49% (27.11.2020, 22:01)