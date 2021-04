Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Kurzprofil Unilever PLC:



Unilever PLC (ISIN: GB00B10RZP78, WKN: A0JNE2, Ticker-Symbol: UNVB) ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukten. (19.04.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Unilever-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Unilever PLC (ISIN: GB00B10RZP78, WKN: A0JNE2, Ticker-Symbol: UNVB) von "Halten" auf "Kauf" hoch.Während der breite globale Aktienmarkt nach dem massiven Corona bedingten Einbruch im vergangenen Jahr nicht nur relativ rasch wieder an die Vorkrisenniveaus habe anschließen können, sondern seitdem auch noch von Allzeithoch zu Allzeithoch eile, hinke der Markt für defensive Konsumgüter etwas hinterher. Unterm Strich stünden aber auch hier seit dem Tief im vergangenen Frühjahr solide Kursgewinne zu Buche, welche zu Teilen auch vom Subsektor der Nahrungsmittelindustrie getragen würden. Dieser habe zwar ebenfalls unter den Lockdown-Maßnahmen und den damit einhergehenden Restriktionen zu kämpfen gehabt, im Vergleich zur beispielsweise schwer angeschlagenen Getränkeindustrie falle jedoch der "Außer-Haus-Vertriebskanal" deutlich weniger schwer ins Gewicht. Die "stay-at-home"-Dynamik habe zwar auch in der Nahrungsmittelindustrie in Teilbereichen zu Verlagerungen der Gewichte geführt (verstärkter Fokus auf Süßigkeiten und Snacks in Lockdownzeiten), unterm Strich aber punkte die Branche wie auch schon in vergangenen Krisenzeiten mit Stabilität beim Konsumentenverhalten.Das Gesamtumfeld könne den Umständen entsprechend daher durchaus als freundlich eingestuft werden. Obwohl Unilever nicht nur in der Nahrungsmittelindustrie, sondern auch bei Haushaltswaren und Produkten des persönlichen Bedarfs breit aufgestellt sei, sei der britische Konzern trotz des Booms bei Hygieneartikeln hinter den Erwartungen zurückgeblieben.Der Konzern, welcher die niederländisch-britische Struktur aufgelöst und seinen Hauptsitz mittlerweile nach London verlegt habe, habe im abgelaufenen Geschäftsjahr bedingt durch Wechselkursentwicklungen einen Umsatzrückgang auf EUR 50,72 Mrd. (von EUR 51,98 Mrd. im Vorjahreszeitraum) verbuchen müssen und die Analystenschätzungen damit leicht verfehlt. Der Gewinn pro Aktie habe mit EUR 2,12 ebenfalls unter den Erwartungen gelegen. Analysten seien von einem Anstieg auf EUR 2,26 ausgegangen. Der operative Gewinn habe EUR 9,4 Mrd. betragen und es sei ein Free Cash Flow in der Höhe von EUR 7,7 Mrd. erzielt worden. Dies entspreche einem Anstieg um EUR 1,5 Mrd., welcher vor allem auf die günstige Entwicklung des Working Capitals zurückzuführen sei. Die Dividende sei im Jahresverlauf beibehalten und im vierten Quartal um 4% auf EUR 0,43 pro Aktie erhöht worden.Im allgemein schwierigen Umfeld des Coronajahres 2020 habe der Konzern auf das gut laufende Geschäft bei Toiletten- und Hygieneartikeln verwiesen, während der Kosmetik- und Lebensmittelbereich deutlich unter den Einschränkungen zu leiden gehabt habe. In seinem Bericht rücke Unilever auch die eigens verordnete neue Wachstumsstrategie in den Fokus, mittels welcher das Unternehmen künftig wieder zu alter Stärke zurückfinden solle. Demnach wolle sich der Konzern fortan wieder mehr auf Lifestyle-Produkte fokussieren und damit eine jüngere Zielgruppe ansprechen. Bei den Umsätzen werde ein organisches Wachstum in der Höhe von 3 bis 5% angestrebt, was auch Hand in Hand mit den Erwartungen des Analystenkonsens gehe.Mit der neuen Unternehmensstruktur, den Wachstumszielen und der Neuausrichtung bei der Zielgruppe sehe der Analyst Unilever langfristig als interessantes Investment an. Das Unternehmen handle auf einem vertretbaren Bewertungsniveau und erscheint vor allem in Relation zur Peergroup als günstig.Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, empfiehlt die Unilever-Aktie daher zum "Kauf" und gibt ein Kursziel von EUR 54,00 aus. Dieses ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf EV/EBITDA und KGV-Multiples für die Jahre 2021e und 2022e auch eine im historischen Vergleich angemessene Bewertungsprämie zum breiten Sektor für Konsumgüter in der Höhe von 9% berücksichtige. (Analyse vom 19.04.2021)