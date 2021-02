Börsenplätze Unilever-Aktie:



ISIN Unilever-Aktie:

GB00B10RZP78



WKN Unilever-Aktie:

A0JNE2



Ticker-Symbol Unilever-Aktie:

UNVB



Kurzprofil Unilever PLC:



Unilever PLC (ISIN: GB00B10RZP78, WKN: A0JNE2, Ticker-Symbol: UNVB) ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukten. (04.02.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Unilever-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer und Helge Rechberger, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen die Aktie von Unilever PLC (ISIN: GB00B10RZP78, WKN: A0JNE2, Ticker-Symbol: UNVB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Ergebnisse des Konzerns, welcher die niederländisch-britische Struktur aufgelöst und seinen Hauptsitz mittlerweile nach London verlegt habe, seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben.Der Umsatz sei, unter anderem bedingt durch Wechselkursentwicklungen, auf EUR 50,72 Mrd. (von EUR 51,98 Mrd. im Vorjahreszeitraum) gesunken und habe die Analystenschätzungen damit leicht verfehlt. Der Gewinn pro Aktie habe um 0,9% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum moderat auf EUR 2,12 zulegen können. Analysten seien von einem Anstieg auf EUR 2,26 ausgegangen. Der operative Gewinn betrage EUR 9,4 Mrd. und es sei ein Free Cash Flow in der Höhe von EUR 7,7 Mrd. erzielt worden. Dies entspreche einem Anstieg um EUR 1,5 Mrd., welcher vor allem auf die günstige Entwicklung des Working Capitals zurückzuführen sei. Die Dividende sei im Jahresverlauf beibehalten und im vierten Quartal um 4% auf EUR 0,4268 pro Aktie erhöht worden.Im allgemein schwierigen Umfeld des Corona-Jahres 2020 habe der Konzern auf das gut laufende Geschäft bei Toiletten- und Hygieneartikeln verwiesen, während der Kosmetik- und Lebensmittelbereich deutlich unter den Einschränkungen zu leiden gehabt habe. In seinem Bericht verweise Unilever auch auf die eigens verordnete neue Wachstumsstrategie, mittels welcher das Unternehmen künftig wieder zu alter Stärke zurückfinden solle. Demnach wolle sich der Konzern fortan wieder mehr auf Lifestyle-Produkte fokussieren und damit eine jüngere Zielgruppe ansprechen. Bei den Umsätzen werde ein organisches Wachstum in der Höhe von 3 bis 5% angestrebt.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity