Kurzprofil Unilever N.V.:



Unilever N.V. (ISIN: NL0000009355, WKN: A0JMZB, Ticker-Symbol: UNI3, EN Amsterdam: UNA, NASDAQ OTC-Symbol: UNLNF) ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukten. Unilever beschäftigt weltweit 167.000 Mitarbeiter in über 100 Ländern. (24.03.2017/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Unilever-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie des Konsumgüterkonzerns Unilever N.V. (ISIN: NL0000009355, WKN: A0JMZB, Ticker-Symbol: UNI3, EN Amsterdam: UNA, NASDAQ OTC-Symbol: UNLNF).Der Konzern habe im Rahmen einer Konferenz die aktuelle Strategie bis 2019 bestätigt und teilweise seinen Ausblick für 2017 konkretisiert. So setze er unverändert auf eine verbesserte Preisfindung, Prozessoptimierungen und Zero-Base-Budgeting (Kostensenkungen von 1 Mrd. Euro bis 2018). Ferner dürften wachstumsstarke Marken (u.a. Knorr, Dove) und die Omni-Channel-Strategie ausgebaut werden. Die Ziele seien dabei u.a. ein über dem Marktdurchschnitt liegendes organisches Umsatzwachstum (Zielspanne: +3% bis +5% y/y; 2016: +3,7% y/y) und ein Anstieg der bereinigten operativen Marge um jährlich 40 bis 80 Basispunkte (bp). Wegen der schnelleren Umsetzung von Teilen der Strategie als Reaktion auf das Übernahmeangebot von Kraft Heinz (zurückgezogen am 19.02.) werde für 2017 jetzt eine bereinigte operative Marge am oberen Ende der Zielspanne von 15,7% bis 16,1% (2016: 15,3%) erwartet. Die Analystin habe ihre Prognosen angehoben. Sie werte die angestrebte stärker als erwartete Verbesserung der Profitabilität positiv.Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, sieht aber wegen der aktuellen Herausforderungen und des gegenwärtigen Bewertungsniveaus nur ein moderates Aufwärtspotenzial für die Unilever-Aktie, weshalb ihr "halten"-Votum bei einem neuen Kursziel von 49,00 (alt: 42,00) Euro Bestand hat. (Analyse vom 24.03.2017)Xetra-Aktienkurs Unilever-Aktie:46,47 EUR -0,57% (24.03.2017, 10:46)