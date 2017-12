Xetra-Aktienkurs Unilever-Aktie:

47,58 EUR +0,48% (22.12.2017, 16:29)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs Unilever-Aktie:

47,51 EUR -0,11% (22.12.2017, 17:27)



ISIN Unilever-Aktie:

NL0000009355



WKN Unilever-Aktie:

A0JMZB



Ticker-Symbol Unilever-Aktie:

UNI3



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol Unilever-Aktie:

UNA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Unilever-Aktie:

UNLNF



Kurzprofil Unilever N.V.:



Unilever N.V. (ISIN: NL0000009355, WKN: A0JMZB, Ticker-Symbol: UNI3, EN Amsterdam: UNA, NASDAQ OTC-Symbol: UNLNF) ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukten. Unilever beschäftigt weltweit 167.000 Mitarbeiter in über 100 Ländern. (22.12.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Unilever-Aktienanalyse der DZ BANK:Der niederländisch-britische Konzern Unilever N.V. (ISIN: NL0000009355, WKN: A0JMZB, Ticker-Symbol: UNI3, EN Amsterdam: UNA, NASDAQ OTC-Symbol: UNLNF) ist einer der weltweit größten Anbieter von Markenartikeln im Konsumgüterbereich, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Geschäftsaktivitäten würden sich in die vier Bereiche Personal Care (Kosmetika und Körperpflegeartikel), Foods (Lebensmittel), Home Care (Haushalts- und Textilpflegeprodukte) und Refreshment (Erfrischungen) unterteilen. Mehr als die Hälfte der Umsätze (57%) habe der Konzern im vergangenen Geschäftsjahr in den Emerging Markets erwirtschaftet.Auch im laufenden Geschäftsjahr würden die Schwellenländer der Wachstumsmotor für Unilever bleiben. Nach einer guten Entwicklung im ersten Halbjahr hätten nach Unternehmensangaben die Hurrikans in den USA und schlechtes Wetter in Europa im dritten Quartal das Geschäft in beiden Regionen gebremst. Und so sei der Konzernumsatz von Juli bis September mit 13,2 Mrd. Euro um 1,6% hinter dem Vorjahreswert zurückgeblieben. Neben dem schlechten Wetter, das u.a. zu einem geringen Absatz bei Speiseeis geführt habe, hätten negative Währungseffekte einen starken Anteil an der rückläufigen Entwicklung gehabt.Der Umsatzzuwachs aus eigener Kraft habe bei 2,6% gelegen, wobei 2,4% aus höheren Preisen und nur 0,2% aus Absatzsteigerungen resultiert hätten. Regional betrachtet hätten sich die Schwellenländer (insbesondere Indien und China) einmal mehr als Zugpferd erwiesen. Hier habe der Umsatz aus eigener Kraft um 6,3% zugelegt. Für das Gesamtjahr rechne der Vorstand weiterhin mit einem Umsatzzuwachs aus eigener Kraft von 3% bis 5% sowie einem Anstieg der bereinigten operativen Marge um mindestens 100 Basispunkte.Im Rahmen des Investorentages Ende November habe der Vorstand seine Strategie sowie die Wachstums- und Margenziele bestätigt. Zwar dürfte nach unserer Einschätzung der Gegenwind im operativen Geschäft kurzfristig anhalten, dennoch sehen wir Unilever mit seinem umfangreichen Markenportfolio (u.a. Axe, Dove, Knorr, Rexona, Lipton, Magnum, Ben & Jerry's) auf einem guten Weg, die langfristigen Ziele zu erreichen, so die Analysten der DZ BANK.Mittelfristig sollten auch die Entscheidungen über den künftigen Konzernsitz sowie im Zuge der Nachfolgesuche für den Vorstandsvorsitzenden zu einem positiven Nachrichtenfluss führen. Mögliche Risiken für die Geschäftsentwicklung stellen unseres Erachtens eine sich abschwächende Nachfrage in den Schwellenländern (mögliche negative Auswirkungen auf Absatz und Preissetzung) sowie negative Währungseinflüsse dar, so die Analysten der DZ BANK. (Stand vom 18.12.2017)Börsenplätze Unilever-Aktie: