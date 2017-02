Euronext Amsterdam-Aktienkurs Unilever-Aktie:

Unilever N.V. (ISIN: NL0000009355, WKN: A0JMZB, Ticker-Symbol: UNI3, EN Amsterdam: UNA, NASDAQ OTC-Symbol: UNLNF) ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukten. Unilever beschäftigt weltweit 167.000 Mitarbeiter in über 100 Ländern. (20.02.2017/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Unilever-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie des Konsumgüterkonzerns Unilever N.V. (ISIN: NL0000009355, WKN: A0JMZB, Ticker-Symbol: UNI3, EN Amsterdam: UNA, NASDAQ OTC-Symbol: UNLNF).Der US-Lebensmittelkonzern Kraft Heinz habe sein erst am Freitagmittag (17.02.) unterbreitetes Übernahmeangebot für Unilever bereits wieder zurückgezogen. Vorausgegangen sei die Ablehnung seitens Unilever aufgrund eines zu niedrigen Angebotspreises. Durch die einvernehmliche Rücknahme des Übernahmeangebots sollte sich der Kursanstieg der Unilever-Aktie vom Freitag (17.02.: +13%) wieder neutralisieren.Der heutige Eröffnungskurs liegt unter unserem Kursziel (42,00 (alt: 41,00) Euro (Discounted-Cashflow-Modell, zeitliche Anpassung)), weshalb unser "halten"-Rating für die Unilever-Aktie Bestand hat, so Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research. Analyse vom 20.02.2017)Xetra-Aktienkurs Unilever-Aktie:41,915 EUR -6,44% (20.02.2017, 11:22)