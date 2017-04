ISIN Unilever-Aktie:

NL0000009355



WKN Unilever-Aktie:

A0JMZB



Ticker-Symbol Unilever-Aktie:

UNI3



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol Unilever-Aktie:

UNA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Unilever-Aktie:

UNLNF



Kurzprofil Unilever N.V.:



Unilever N.V. (ISIN: NL0000009355, WKN: A0JMZB, Ticker-Symbol: UNI3, EN Amsterdam: UNA, NASDAQ OTC-Symbol: UNLNF) ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukten. Unilever beschäftigt weltweit 167.000 Mitarbeiter in über 100 Ländern. (10.04.2017/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - Unilever-Aktienanalyse von Aktienanalyst Fulvio Cazzol von Goldman Sachs:Fulvio Cazzol, Aktienanalyst von Goldman Sachs, rät in einer aktuellen Studie zum europäischen Haushalts- und Konsumgütersektor weiterhin zum Verkauf der Aktie des Konsumgüterkonzerns Unilever N.V. (ISIN: NL0000009355, WKN: A0JMZB, Ticker-Symbol: UNI3, EN Amsterdam: UNA, NASDAQ OTC-Symbol: UNLNF).Der Analyst habe auf das Risiko eines weiter zunehmenden Wettbewerbsdrucks durch US-Trendsetter Procter & Gamble verwiesen. Er könnte noch aggressiver vorgehen, um sein Umsatzwachstum wiederzubeleben. Bei Unilever habe es beim Konzernumsatz 2016 eine 45%-ige Überschneidung mit P&G in den Produktkategorien und Ländern gegeben. Cazzol sehe deswegen ein erhebliches Risiko für Wachstum und Marktanteil.Der Aktienanalyst von Goldman Sachs, Fulvio Cazzol, hat sein Votum für die Unilever-Aktie bei "sell" mit einem Kursziel von 39,00 Euro belassen. (Analyse vom 10.04.2017)Xetra-Aktienkurs Unilever-Aktie:47,53 EUR +0,05% (10.04.2017, 11:34)Euronext Amsterdam-Aktienkurs Unilever-Aktie:47,58 EUR -0,16% (10.04.2017, 10:26)