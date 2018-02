Euronext Amsterdam-Aktienkurs Unilever-Aktie:

Kurzprofil Unilever N.V.:



Unilever N.V. (ISIN: NL0000009355, WKN: A0JMZB, Ticker-Symbol: UNI3, EN Amsterdam: UNA, NASDAQ OTC-Symbol: UNLNF) ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukten. Unilever beschäftigt weltweit 167.000 Mitarbeiter in über 100 Ländern. (02.02.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Unilever-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie des Konsumgüterkonzerns Unilever N.V. (ISIN: NL0000009355, WKN: A0JMZB, Ticker-Symbol: UNI3, EN Amsterdam: UNA, NASDAQ OTC-Symbol: UNLNF).Der Umsatz für das Q4/2017 sei währungsbedingt schlechter als von Cherdron erwartet ausgefallen (-1,7% auf 12,82 (Vj.: 13,05; Analystenerwartung: 13,37) Mrd. Euro). Das organische Wachstum habe hingegen die Prognosen übertreffen können und sei erstmals in 2017 absatzgetrieben gewesen. Aufgrund des erfreulichen Q4 sei beim organischen Wachstum das untere Ende der Zielspanne erreicht worden (+3 bis +5% y/y). Ergebnisseitig seien die H2-Zahlen durchgehend besser als erwartet ausgefallen und hätten bei der bereinigten operativen Marge damit ebenfalls die Guidance getroffen. Für 2018 rechne der Konzern mit einem organischen Umsatzwachstum von 3% bis 5% (2017: +3,1) y/y sowie einer Verbesserung der bereinigten operativen Marge (2017: 17,5%).Als positiv erachte Cherdron die laufenden Wertsteigerungsmaßnahmen, die ihrer Meinung nach der Grund für das erfreuliche Abschneiden in 2017 gewesen seien. Aus den laufenden Maßnahmen, die schwerpunktmäßig in 2018 durchgeführt werden sollten, gehe Cherdron u.a. von einer Stärkung der Marktposition aus. Zudem sollte das laufende Aktienrückkaufprogramm die Unilever-Aktie gegen nachhaltige Kursrücksetzer schützen.Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, bewertet die Unilever-Aktie unverändert mit dem Rating "halten". Das Kursziel werde von 53 Euro auf 50 Euro gesenkt. (Analyse vom 02.02.2018)Börsenplätze Unilever-Aktie:Xetra-Aktienkurs Unilever-Aktie:46,86 EUR -0,24% (02.02.2018, 15:07)