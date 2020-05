Börsenplätze Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie:

43,90 EUR +5,45% (25.05.2020, 12:20)



ISIN Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie:

FR0013326246



WKN Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie:

A2JH5S



Ticker-Symbol Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie:

1BR1



Kurzprofil Unibail-Rodamco-Westfield:



Der Immobilienkonzern Unibail-Rodamco-Westfield (URW) (ISIN: FR0013326246, WKN: A2JH5S, Ticker-Symbol: 1BR1) entstand im Juni 2018 aus der Übernahme von Westfield durch Unibail-Rodamco. Der URW-Konzern weist zwei Muttergesellschaften, die Unbail-Rodamco SE sowie die WFD Unibail-Rodamco N.V., auf. Der Fokus liegt auf Gewerbeimmobilien. URW investiert in Einkaufs-, Kongress- und Messezentren sowie Büroliegenschaften in Europa (u.a. Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Spanien) und den USA. (25.05.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Unibail-Rodamco-Westfield-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie von Unibail-Rodamco-Westfield (URW) (ISIN: FR0013326246, WKN: A2JH5S, Ticker-Symbol: 1BR1).Die im Rahmen des Berichts für das Q1/2020 vorgelegten Eckdaten würden größtenteils noch keine Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Einkaufszentren-Geschäft zeigen (Ausnahme: Österreich und Polen (Regierungen haben Mietzahlungen für den Einzelhandel frühzeitig ausgesetzt)), was an der bisherigen Mietzahlungspolitik des Unternehmens (quartalsweise im Voraus) gelegen habe. Im Segment Kongress/Messen sei jedoch bereits ein deutlicher Rückgang ersichtlich. Aufgrund der aktuellen Marktsituation habe URW nun auf eine monatliche Mietzahlung (Kapitalfreiraum für Mieter) gewechselt, es würden jedoch trotzdem deutliche Rückgänge im Segment Einkaufszentren erwartet. Die Dividende für das H2/2019 (5,40 Euro/Aktie) sei ausgesetzt worden. Zudem sei auch für das H1/2020 keine Dividendenzahlung zu erwarten.Lennertz sehe URW, ähnlich wie Deutsche EuroShop, für das restliche Geschäftsjahr deutlich von der aktuellen Situation beeinflusst. Der Analyst reduziere seine Prognosen (operatives EPS 2020e: 11,61 (alt: 12,00) Euro; 2021e: 11,57 (alt: 12,14) Euro; DPS 2020e: 4,00 (10,80) Euro; 2021e: 5,00 (alt: 10,90) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link