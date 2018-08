Börsenplätze Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie:



Kurzprofil Unibail-Rodamco-Westfield:



Der Immobilienkonzern Unibail-Rodamco-Westfield (URW) (ISIN: FR0013326246, WKN: A2JH5S, Ticker-Symbol: 1BR1) entstand im Juni 2018 aus der Übernahme von Westfield durch Unibail-Rodamco. Der URW-Konzern weist zwei Muttergesellschaften, die Unbail-Rodamco SE sowie die WFD Unibail-Rodamco N.V., auf. Der Fokus liegt auf Gewerbeimmobilien. URW investiert in Einkaufs-, Kongress- und Messezentren sowie Büroliegenschaften in Europa (u.a. Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Spanien) und den USA. (31.08.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Unibail-Rodamco-Westfield-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, nimmt die Coverage der Aktie von Unibail-Rodamco-Westfield (ISIN: FR0013326246, WKN: A2JH5S, Ticker-Symbol: 1BR1) mit dem Rating "halten" auf.Das Unternehmen hat am 07.06.2018 die Übernahme von Westfield vollzogen. Mit Unibail-Rodamco-Westfield (URW) entstehe einer der führenden Entwickler und Betreiber von Flagship-Einkaufszentren. Die beiden Muttergesellschaften seien Unibail-Rodamco SE und WFD Unibail-Rodamco N.V.. Der Wert des gemeinsamen Immobilienportfolios betrage 62 Mrd. Euro, aufgeteilt in 88% Einzelhandelsflächen, 7% Büroflächen und 5% Tagungs- und Messezentren. URW besitze und betreibe insgesamt 102 Einkaufszentren in 13 Ländern (größter Einzelmarkt sei Frankreich mit einem Anteil von 37%).Alles in allem werte der Analyst den Zusammenschluss wegen der komplementären regionalen Aufstellung (Westfield betreibe 35 Einkaufszentren in den USA und UK, Unibail-Rodamco betreibe 67 Einkaufszentren in Europa) positiv. Größe sei in einem vom Onlinehandel bedrängten Marktsegment entscheidend. Ferner biete die gemeinsame Projektpipeline von rund 10 Mrd. Euro weiteres Wachstumspotenzial. Dem stünden aber die Risiken im Hinblick auf die regionale Präsenz von Westfield (USA: sehr wettbewerbsintensiv bei Einkaufszentren; UK: mögliche Brexit-Auswirkungen) sowie auf die Erreichbarkeit der erwarteten Erlös- und Kostensynergien gegenüber.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link