Börsenplätze Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie:

63,06 EUR +0,45% (26.11.2020, 15:02)



ISIN Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie:

FR0013326246



WKN Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie:

A2JH5S



Ticker-Symbol Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie:

1BR1



Kurzprofil Unibail-Rodamco-Westfield:



Der Immobilienkonzern Unibail-Rodamco-Westfield (URW) (ISIN: FR0013326246, WKN: A2JH5S, Ticker-Symbol: 1BR1) entstand im Juni 2018 aus der Übernahme von Westfield durch Unibail-Rodamco. Der URW-Konzern weist zwei Muttergesellschaften, die Unbail-Rodamco SE sowie die WFD Unibail-Rodamco N.V., auf. Der Fokus liegt auf Gewerbeimmobilien. URW investiert in Einkaufs-, Kongress- und Messezentren sowie Büroliegenschaften in Europa (u.a. Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Spanien) und den USA. (26.11.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Unibail-Rodamco-Westfield-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Unibail-Rodamco-Westfield (URW) (ISIN: FR0013326246, WKN: A2JH5S, Ticker-Symbol: 1BR1) von "halten" auf "verkaufen" herab.Das Q3-Zahlenwerk sei hinter den Analystenprognosen zurückgeblieben. Lennertz habe mit einer Aufhellung der Geschäftslage in Q3 (ggü. H1) gerechnet, diese sei jedoch nicht im erwarteten Ausmaß eingetreten. Die Kapitalerhöhung (Teil des Restrukturierungsplans vom 17.09.) hätten die Aktionäre im Rahmen der außerordentlichen Hauptversammlung (am 10.11.) nicht genehmigt. Grund dafür seien Differenzen zwischen Großaktionären und Management die Strategie betreffend. Dadurch sei der bisherige Plan zur Verbesserung der bedenklichen Bilanzkennzahlen teilweise hinfällig, wodurch das Unternehmen aus Sicht des Analysten gezwungen sein werde, andere Maßnahmen, wie höhere Dividendenkürzungen vorzunehmen.Lennertz reduziere seine Prognosen (u.a. EPS 2020e: -42,02 (alt: -7,40) Euro; DPS 2020e: 0,00 (alt: 2,70) Euro; EPS 2021e: -16,49 (alt: +2,89) Euro; DPS 2021e: 1,50 (alt: 5,00) Euro) teilweise deutlich. Die URW-Aktie habe in den letzten Wochen (1 Monat: +66%) von den positiven Covid-19-Impfstoff-Studiendaten profitiert. Der Analyst sehe dies jedoch als nicht gerechtfertigt an (u.a. wegen bilanzieller Probleme; strukturellen Schwierigkeiten; Dividendenkürzung zur Sicherung der Liquidität).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link