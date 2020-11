Börsenplätze UniDevice-Aktie:



Kurzprofil UniDevice AG:



Die UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3, WKN: A11QLU, Ticker-Symbol: UDC) hat ihren Sitz in Berlin. Die Tochtergesellschaft PPA International AG hat ihren Sitz in Kassel.



Die Unternehmensgruppe ist erfolgreich im internationalen Großhandel mit elektronischen Geräten aus den Bereichen Unterhaltung und Kommunikation. Kern des Geschäfts ist der internationale Großhandel von Mobiltelefonen aller namenhaften Hersteller. In Kassel und Berlin sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich im Einsatz. Für seine Kunden ist das Unternehmen ein starker Partner - aus Deutschland heraus kauft es weltweit ein und verkauft in der EU und Drittländern an unabhängige Unternehmer.



Die Vielsprachigkeit der Mitarbeiter ist ein besonderes Alleinstellungsmerkmal. Die Mitarbeiter decken folgende Sprachen ab: Arabisch, Deutsch, Englisch, Farsi, Hindi, Italienisch, Paschtu, Polnisch, Russisch, Rumänisch, Türkisch. Viele Mitarbeiter sind seit mehr als zehn Jahren dem Teamerfolg verpflichtet. (03.11.2020/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - UniDevice-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3, WKN: A11QLU, Ticker-Symbol: UDC).Die UniDevice AG habe im dritten Quartal 2020 ein beeindruckendes Umsatzwachstum in Höhe von 42,0% auf 108,92 Mio. EUR (Q3 19: 76,70 Mio. EUR) erzielt und damit einen neuen absoluten Quartalsrekordwert erreicht. In Summe habe der Broker für Kommunikationselektronik in den ersten neun Monaten 2020 das Umsatzniveau um 16,5% auf 305,19 Mio. EUR deutlich ausgebaut, was angesichts möglicher Belastungen im Zuge der Covid19-Pandemie eine herausragende Entwicklung sei. Lediglich im März habe die UniDevice AG einen Nachfragerückgang nach Smartphones und so genannten Wearables hinnehmen müssen, der jedoch vom starken Umsatzwachstum der nachfolgenden Monate mehr als habe ausgeglichen werden können.Parallel zum dynamischen Umsatzanstieg weise die Gesellschaft in den ersten neun Monaten eine signifikant überproportionale Ergebnisentwicklung auf, mit einer Verbesserung der Rohertrages um 54,7% auf 7,72 Mio. EUR (VJ: 4,99 Mio. EUR) sowie des EBIT um 40,4% auf 4,15 Mio. EUR (VJ: 2,95 Mio. EUR). Dieser bereits mehrere Quartale anhaltende Trend einer sukzessiven Verbesserung der Rentabilität sei insbesondere auf eine Verbesserung im Umsatzmix zurückzuführen. Gemäß Unternehmensangaben sei der Fokus dabei bewusst auf margenstärkere Produkte gelegt worden, was sich speziell in der Rohertragsverbesserung wiederfinde.Mit der sehr dynamischen Umsatz- und der abermals deutlich überproportionalen Ergebnisentwicklung habe die UniDevice AG in den ersten neun Monaten 2020 die Basis für ein neues Rekordjahr gelegt. Im Rahmen der Berichterstattung habe das UniDevice-Management dabei zwar keine konkrete Aussage zur erwarteten Umsatz- und Ergebnisentwicklung getroffen, es werde jedoch klar, dass für das vierte Quartal erwartet werde, neue Bestwerte zu erreichen. Besonders die breite Einführung 5G-fähiger Mobiltelefone (bspw. Einführung des iPhone 12) solle hier zusätzliche Wachstumsimpulse beisteuern. Darüber hinaus stünden im vierten Quartal mit dem Weihnachtsgeschäft, dem Black Friday und dem Cybermonday noch wichtige "Verkaufs-Events" an.Der Analyst gehe im vierten Quartal von einem etwa 10%igen Umsatzwachstum aus und rechne damit für das Gesamtjahr 2020 weiterhin mit Umsatzerlösen in Höhe von 410,80 Mio. EUR. Aufgrund der bislang von ihm nicht in dieser Höhe antizipierten Rentabilitätsverbesserung der ersten neun Monate, passe Filker seine EBIT-Prognose nach oben an.Auch für die kommenden Geschäftsjahre lasse Filker seine Umsatzprognosen unverändert, passe jedoch die Ergebnisprognosen an. Der Analyst orientiere sich dabei an der von ihm erwarteten EBIT-Marge für 2020 und erwarte eine noch stärkere Ergebnisverbesserung als bislang.Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, vergibt, ausgehend vom aktuellen Kursniveau in Höhe von 2,16 EUR, der UniDevice-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". Im Rahmen seines DCF-Bewertungsmodells habe der Analyst ein Kursziel in Höhe von 4,15 EUR je Aktie ermittelt. (Analyse vom 30.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link