ISIN UniDevice-Aktie:

DE000A11QLU3



WKN UniDevice-Aktie:

A11QLU



Ticker-Symbol UniDevice -Aktie:

UDC



Kurzprofil UniDevice AG:



Die UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3, WKN: A11QLU, Ticker-Symbol: UDC) hat ihren Sitz in Berlin. Die Tochtergesellschaft PPA International AG hat ihren Sitz in Kassel.



Die Unternehmensgruppe ist erfolgreich im internationalen Großhandel mit elektronischen Geräten aus den Bereichen Unterhaltung und Kommunikation. Kern des Geschäfts ist der internationale Großhandel von Mobiltelefonen aller namenhaften Hersteller. In Kassel und Berlin sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich im Einsatz. Für seine Kunden ist das Unternehmen ein starker Partner - aus Deutschland heraus kauft es weltweit ein und verkauft in der EU und Drittländern an unabhängige Unternehmer.



Die Vielsprachigkeit der Mitarbeiter ist ein besonderes Alleinstellungsmerkmal. Die Mitarbeiter decken folgende Sprachen ab: Arabisch, Deutsch, Englisch, Farsi, Hindi, Italienisch, Paschtu, Polnisch, Russisch, Rumänisch, Türkisch. Viele Mitarbeiter sind seit mehr als zehn Jahren dem Teamerfolg verpflichtet. (04.07.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - UniDevice-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3, WKN: A11QLU, Ticker-Symbol: UDC).Die UniDevice AG agiere als Schnittstelle zwischen Distributoren und Groß- und Einzelhändlern von elektronischen Geräten und habe dabei in den vergangenen Jahren ein breites internationales Netzwerk an Kunden und Distributoren für sich gewinnen können. Dabei profitiere die Gesellschaft von einer steigenden Nachfrage sowie von den weltweit bestehenden unterschiedlichen Preisniveaus und Verfügbarkeiten von Smartphones. Der Börsenneuling weise eine hohe Wachstumsdynamik auf, mit einem Umsatzanstieg in 2017 auf rund 230 Mio. Euro (Pro Forma 2016: 134,75 Mio. Euro) sowie einem Ausbau des EBIT auf 1,13 Mio. Euro (Pro Forma 2016: 0,76 Mio. Euro). Nachdem wichtige Finanzierungsmeilensteine erreicht worden seien, sei der Weg für das weitere Wachstum geebnet. In den kommenden Geschäftsjahren sollte es, bei einem starken Umsatzanstieg, zu einer mehr als Verdoppelung der Ergebniskennzahlen kommen.Bei einem Kursziel in Höhe von 2,10 Euro ist die UniDevice-Aktie ein Kauf, so Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG. (Analyse vom 04.07.2018)Börsenplätze UniDevice-Aktie:Xetra-Aktienkurs UniDevice-Aktie:1,79 EUR +4,37% (04.07.2018, 09:19)