Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) ist eine paneuropäische Geschäftsbank und bietet ein einzigartiges Netzwerk in West-, Mittel- und Osteuropa sowie ein voll integriertes Corporate & Investment Banking. Entstanden aus der Fusion von Credito Italiano mit mehreren anderen italienischen Banken, unterhält sie heute eines der größten europäischen Finanznetzwerke. UniCredit bietet das volle Spektrum des Privatkunden- und Firmenkundengeschäfts mit Kontenverwaltung, Zahlungsverkehrsabwicklung, Vermögensverwaltung sowie Investment Banking und Management.



2005 übernahm die UniCredit S.p.A. den deutschen Hypothekenspezialisten HVB und damit auch deren Tochter Bank Austria. Damit gelang der UniCredit als erster ausländischer Bank der Aufkauf einer deutschen Bank. Er erfolgte in Form einer freundschaftlichen Übernahme mittels Aktientausch. Die ehemalige HypoVereinsbank ist heute als UniCredit Bank aktiv und bietet Finanzdienstleitungen für Privat- und Geschäftskunden und Vermögensverwaltung. (01.06.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) unter die Lupe.Die Erträge seien in Q1 2021 gegenüber dem Vorjahr insbesondere dank höherer Provisionserträge infolge verstärkter Handelsaktivitäten seitens der Kunden um 7% auf EUR 4,69 Mrd. gestiegen und die Kosten seien um 3% auf EUR 2,42 Mrd. gesunken. Das Aufwands-/Ertragsverhältnis habe sich demnach um 6,5 Prozentpunkte auf 51,5% verringert. Damit liege man deutlich unter dem Median (57,1%) von 35 europäischen Vergleichsbanken. Unter dem Strich hätten die Italiener im Berichtsquartaleinen Gewinn von EUR 887 Mio. eingefahren, womit die Markterwartungen von im Schnitt EUR 430 Mio. klar übertroffen worden seien. Für das Gesamtjahr 2021 sei das Gewinnziel bestätigt worden. Dieses habe zuletzt bei zumindest EUR 3 Mrd. für den bereinigten Gewinn gelegen.Die Dotierung zu Kreditrisikovorsorgen sei um 87% auf EUR 167 Mio. gesunken. Die Risikokosten hätten sich im Jahresvergleich um 165 auf äußerst niedrige 15 Basispunkte (BP) verringert, was unter anderem auf die Auflösung von zuvor dotieren Vorsorgen zurückzuführen gewesen sei. Im Gesamtjahr erwarte UniCredit Risikokosten von unter 60 BP des ausstehenden Kreditvolumens. Das Verhältnis der problembehafteten zu den gesamten Krediten habe sich im Jahresvergleich lediglich um 0,1 Prozentpunkte (PP) auf 4,5% verringert und liege damit deutlich über dem Median (2,5%) von 26 Vergleichsbanken. Deren Bedeckung durch Risikovorsorgen habe um 7 PP auf 58,2% abgenommen.Die Kernkapitalquote (CET1) habe sich im Jahresvergleich um 78 Basispunkte auf 15,92% erhöht und liege damit um 689 Basispunkte über dem von der Aufsicht festgelegten Minimum zur Vornahme von Ausschüttungen sowie deutlich über der eigenen Ziel-Bandbreite von 200 bis 250 Basispunkte. Damit habe man einen größeren Spielraum für künftige regulatorische Anpassungen bzw. Verschärfungen sowie bei einer allfälligen Verschlechterung des Kreditumfeldes.UniCredit beabsichtige mittel- bis langfristig grundsätzlich die Hälfte seines Gewinns an die Aktionäre auszuschütten, wobei maximal 30% auf Dividendenzahlungen und zumindest 20% auf Aktienrückkäufe entfallen sollten. Nach dem aktuellen Rückkaufprogramm über EUR 179 Mio. bis Juli möchte UniCredit ab Oktober weitere EUR 652 Mio. in den Rückkauf eigener Aktien investieren. Zusammen mit der Dividendenzahlung ergebe sich für 2021 eine Gewinnrückführung von rund EUR 1,1 Mrd., was in einer stattlichen Gesamtrendite von ca. 6% resultiere.Im abgelaufenen Quartal hätten die dank konjunktureller Erholung geringeren Risikokosten sowie höhere Provisionserträge (+4,3%) infolge der freundlichen Marktentwicklung die rückläufigen Nettozinserträge (-3,1%) mehr als ausgleichen können. Die Zinsmargen würden auch in den kommenden Jahren wegen des anhaltenden Niedrig- bzw. Negativzinsumfelds besonders in der Eurozone unter Druck bleiben, weshalb den Kostensenkungen ein großer Stellenwert in der Aufrechterhaltung der Effizienz zukomme. Mit großflächigen Filialschließungen reagiere das Institut wie seine Mitbewerber auf die zunehmende Verlagerung des Bankgeschäfts in das Internet bzw. auf digitale Kanäle.Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät die UniCredit-Aktie zu halten. Das Kursziel (EUR 11,50; zuvor: EUR 9,70) basiere auf einem Dividend-Discount-Modell und Konsensschätzungen. (Analyse vom 01.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.