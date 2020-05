Borsa Italiana-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) ist eine italienische Holding von Finanzdienstleistungs-Unternehmen mit Sitz in Rom und Mailand. Wichtigstes Aktionsfeld ist neben Italien insbesondere Mittel- und Osteuropa, wo in mehreren Ländern Tochtergesellschaften der Gruppe Marktführer sind. (26.05.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) von 15,50 Euro auf 7,50 Euro.Das Q1-Zahlenwerk habe teilweise deutlich unter den Erwartungen gelegen. Ursächlich dafür seien u.a. der deutliche Ertragsrückgang sowie die deutliche, höher als erwartete, Steigerung der Abschreibungen auf Kredite gewesen. Bereits am 30.03.2020 habe UniCredit angekündigt, dass die geplante Dividende von 0,63 Euro/Aktie vorerst ausgesetzt werde. Darüber hinaus sei das geplante Aktienrückkaufprogramm (Umfang: 467 Mio. Euro) auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Über eine nachträgliche Dividendenzahlung und die Höhe solle ab Oktober diskutiert werden. Aus Sicht des Analysten befinde sich die Bank derzeit in einer prekären Lage, da zu den Sondereffekten auf Kostenseite auch die signifikanten Ertragsrückgänge dazu beitragen würden, dass sich die Bank ergebnisseitig deutlich verschlechtere. Lennertz sehe derzeit keine umfangreichen Möglichkeiten die Kostenseite zu verbessern, weshalb eine Verbesserung der Ertragslage seines Erachtens alternativlos sei. Der Analyst reduziere seine Prognosen (EPS 2020e: 0,37 (alt: 2,05) Euro; EPS 2021e: 1,45 (alt: 2,19) Euro; DPS 2020e: 0,10 (alt: 0,80) Euro; DPS 2021e: 0,40 (alt: 0,90) Euro) deutlich.Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die UniCredit-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". (Analyse vom 26.05.2020)Börsenplätze UniCredit-Aktie:Xetra-Aktienkurs UniCredit-Aktie:7,002 EUR +3,66% (26.05.2020, 15:42)