Börsenplätze UniCredit-Aktie:



Xetra-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

8,021 EUR -7,38% (01.12.2020, 11:50)



Borsa Italiana-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

8,016 EUR -7,25% (01.12.2020, 12:10)



ISIN UniCredit-Aktie:

IT0005239360



WKN UniCredit-Aktie:

A2DJV6



Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

CRIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

UNCFF



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) ist eine italienische Holding von Finanzdienstleistungs-Unternehmen mit Sitz in Rom und Mailand. Wichtigstes Aktionsfeld ist neben Italien insbesondere Mittel- und Osteuropa, wo in mehreren Ländern Tochtergesellschaften der Gruppe Marktführer sind. (01.12.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) unter die Lupe.Als Jean Pierre Mustier 2016 als CEO zur italienischen UniCredit gekommen sei, habe die Bank mit dem Rücken zur Wand gestanden. Vor allem faule Kredite als Erbe der Finanzkrise hätten dazu geführt, dass das Finanzinstitut auf der Kippe gestanden habe. Der ehemalige Fallschirmjäger Mustier habe einen harten Sanierungskurs eingeleitet. Sein Vertrag, der im April 2021 auslaufe, werde nun wahrscheinlich nicht verlängert.Nachdem es offenbar größere Differenzen zwischen Mustier und dem Verwaltungsrat der UniCredit gegeben habe, stehe der Topmanager für eine Verlängerung des Vertrags nicht mehr zur Verfügung. Mustier sei besonders erfolgreich darin gewesen, die notleidenden Kredite der Bank abzubauen. Zudem habe er eine riesige Kapitalerhöhung durchgeführt. Danach sei aber nicht Schluss gewesen. Zuletzt habe er das Programm "Team 23" vorgestellt. Bis 2023 sollte der Nettogewinn auf fünf Milliarde Euro und die Ausschüttungsquote für Aktionäre auf 50 Prozent steigen.Zu dem Zerwürfnis zwischen Mustier und dem Verwaltungsrat dürfte vor allem die Einstellung des CEO zu Fusionen und Übernahmen geführt haben. Mustier habe zuerst den Sanierungskurs der UniCredit selbst fortführen wollen. Die italienische Regierung habe anderseits die Großbank für die Übernahme der Skandalbank Monte de Paschi auserkoren. Diese sei vor Jahren verstaatlicht worden und müsse bis Ende 2021 wieder privatisiert werden.Anleger greifen nicht in das fallende Messer und meiden den Titel vorerst, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.12.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link