Borsa Italiana-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

11,188 EUR -0,34% (22.07.2019, 17:40)



ISIN UniCredit-Aktie:

IT0005239360



WKN UniCredit-Aktie:

A2DJV6



Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

CRIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

UNCFF



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) ist eine italienische Holding von Finanzdienstleistungs-Unternehmen mit Sitz in Rom und Mailand. Wichtigstes Aktionsfeld ist neben Italien insbesondere Mittel- und Osteuropa, wo in mehreren Ländern Tochtergesellschaften der Gruppe Marktführer sind. (22.07.2019/ac/a/a)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) unter die Lupe.Während die Deutsche Bank bereits mit ihren ambitionierten Umbauplänen vorgeprescht sei, stehe beim Rivalen UniCredit erst im Dezember ein umfangreiches Strategie-Update auf der Agenda. Um die finanzielle Lage des italienischen Finanzinstituts zu verbessern, könnten laut einem Medienbericht auch dort tausende Stellen gestrichen werden. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Unternehmenskreise berichte, wolle UniCredit möglicherweise bis zu 10.000 Stellen in Italien und weiteren Ländern im Gespräch streichen. In Stein gemeißelt sei diese Zahl laut den Insidern allerdings noch nicht. Sie könnte auch deutlich geringer ausfallen.Die europäische Bankenbranche befinde sich weiter im Umbruch. Erst Anfang Juli habe die Deutsche Bank ein milliardenschweres Umbauprogramm samt der Streichung von bis zu 18.000 Stellen verkündet. UniCredit könnte diesem Beispiel im Winter folgen. Da Umsetzung und Finanzierung solcher Maßnahmen nicht zu unterschätzende Risiken bergen würden, stünden beide Aktien vorerst nur auf der Watchlist des "Aktionärs", so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs UniCredit-Aktie:11,19 EUR -0,48% (22.07.2019, 17:35)