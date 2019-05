Xetra-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

11,028 EUR -1,62% (13.05.2019, 12:54)



Tradegate-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

11,038 EUR -3,68% (13.05.2019, 13:09)



ISIN UniCredit-Aktie:

IT0005239360



WKN UniCredit-Aktie:

A2DJV6



Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

CRIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

UNCFF



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) ist eine italienische Holding von Finanzdienstleistungs-Unternehmen mit Sitz in Rom und Mailand. Wichtigstes Aktionsfeld ist neben Italien insbesondere Mittel- und Osteuropa, wo in mehreren Ländern Tochtergesellschaften der Gruppe Marktführer sind. (13.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pierre Drach von Independent Research:Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF).UniCredit habe in Q1/2019 ein Nettoergebnis von 1,387 (Vj.: 1,112) Mrd. Euro verbucht, was deutlich über den Markterwartungen gelegen habe. Profitiert habe das Institut dabei vornehmlich von einem Sondereffekt. Die Strafe für Geschäfte mit dem Iran sei geringer gewesen als erwartet, sodass Rückstellungen hätten aufgelöst werden können. Das bereinigte Nettoergebnis habe auf Vorjahresniveau (1,129 (Vj.: 1,112) Mrd. Euro) gelegen. Die Gesamterträge seien auf 4,952 (Vj.: 5,105) Mrd. Euro zurückgegangen. Dagegen hätten die operativen Aufwendungen auf 2,614 (Vj.: 2,728) Mrd. Euro reduziert werden können.UniCredit gehe in das letzte Jahr der Restrukturierung "Transform 2019". Die Unternehmensziele für 2019 seien bestätigt worden: Das Ertragsziel für das laufende Geschäftsjahr liege bei 19,8 Mrd. Euro, das Kostenziel (operative Kostenbasis) bei 10,4 Mrd. Euro. Zudem erwarte man ein Nettoergebnis von 4,7 Mrd. Euro. Vor dem Hintergrund der sich abschwächenden Konjunktur in Europa scheine aus heutiger Sicht insbesondere die Ertragszielsetzung recht ambitioniert. Der Analyst lasse seine EPS-Prognosen für 2019e (2,02 Euro) und 2020e (2,13 Euro) unverändert.Bei einem veränderten Kursziel von 14,00 Euro bestätigt Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, sein "kaufen"-Votum für die UniCredit-Aktie. (Analyse vom 13.05.2019)Börsenplätze UniCredit-Aktie: