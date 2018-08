Xetra-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF).Das Wertpapier habe seit der letzten Kommentierung (08.08.) trotz überzeugender Quartalszahlen weiter unter Druck (-10%) gestanden. Ursächlich sei insbesondere der Teufelskreis aus kollabierender Türkischer Lira (seit 08.08.: -13%; seit Jahresbeginn: -35% (jeweils gegenüber Euro)) bei gleichzeitig steigender Inflation und Zinsen in der Türkei. UniCredit halte einen 40,9%-Anteil an der Yapi Kredi Group (at-equity bilanziert). Die Beteiligung habe in H1 rund 1,8% der Gesamterträge der UniCredit ausgemacht.Um dem weiteren Kursverfall der Lira Einhalt zu bieten, rechne der Analyst in seinem Basisszenario (trotz Präsident Erdogan als erklärtem Gegner höherer Zinsen) mit weiteren Leitzinserhöhungen (aktuell: 17,75%; 01.06.2018: 16,50%; 24.11.2016: 8,00%). Dies werde zu steigenden Refinanzierungskosten führen, die nicht vollständig über Kreditausleihungen an Kunden weitergegeben werden könnten. Die ökonomischen Verwerfungen in der Türkei dürften bis auf Weiteres auf dem Sentiment des Wertpapiers lasten. Jedoch sei das direkte Exposure aus Sicht des Analysten überschaubar. Der Fokus der Investoren dürfte sich daher mittelfristig wieder auf eine der erfolgreichsten Restrukturierungs-Fälle in Europa richten.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die UniCredit-Aktie weiterhin mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel sei von 19,00 auf 17,00 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 23.08.2018)Börsenplätze UniCredit-Aktie: