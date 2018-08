Xetra-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

14,838 EUR +3,31% (07.08.2018, 17:30)



Tradegate-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

14,868 EUR +3,22% (07.08.2018, 17:19)



ISIN UniCredit-Aktie:

IT0005239360



WKN UniCredit-Aktie:

A2DJV6



Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

CRIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

UNCFF



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) ist eine italienische Holding von Finanzdienstleistungs-Unternehmen mit Sitz in Rom und Mailand. Wichtigstes Aktionsfeld ist neben Italien insbesondere Mittel- und Osteuropa, wo in mehreren Ländern Tochtergesellschaften der Gruppe Marktführer sind. (07.08.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von Werner Schirmer, Investmentanalyst von der LBBW:Werner Schirmer, Investmentanalyst der LBBW, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die UniCredit-Aktie (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) von "verkaufen" auf "halten" herauf.Die Zahlen des zweiten Quartals hätten in Summe leicht über den Markterwartungen gelegen. Gegenüber dem Vorjahresquartal sei das Nettozinsergebnis um 3% auf 2,7 Mrd. EUR zurückgegangen und das Handelsergebnis um 29% auf 331 Mio. EUR, während sich das Provisionsergebnis mit 1,7 Mrd. EUR knapp habe halten können. Der Personalaufwand habe sich um 8% auf 1,6 Mrd. EUR und die Risikovorsorge um 24% auf 504 Mio. EUR verringert. Neben dem Zinsergebnis sei die Risikovorsorge die Hauptursache dafür gewesen, dass das Nettoergebnis mit 1,0 Mrd. EUR (+8%) die Konsensprognosen leicht übertroffen habe. Der Konzern habe somit bereits 56% des von den Analysten der LBBW für das Gesamtjahr geschätzten Nettoergebnisses erreicht.Mit einem Rückgang der Problemkreditquote von 9,5% auf 8,7% im zweiten Quartal habe sich die Kreditqualität einmal mehr verbessert und auch die Deckungsquote der Risikovorsorge sei von 60,3% auf 60,9% erneut ausgebaut worden. Die harte Kernkapitalquote (nach final gültigen Basel-III-Regeln) sei in diesem Zeitraum von 13,1% auf 12,5% zurückgegangen, was vor allem an den RWA sowie an der Finanzmarktentwicklung gelegen habe. Alle vom Management für 2018 und 2019 ausgegebenen Ziele seien bestätigt worden.Die Bewertung der UniCredit-Aktie sei mit Blick auf Substanz und Gewinne im europäischen Branchenvergleich günstig.