Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) ist eine paneuropäische Geschäftsbank und bietet ein einzigartiges Netzwerk in West-, Mittel- und Osteuropa sowie ein voll integriertes Corporate & Investment Banking. Entstanden aus der Fusion von Credito Italiano mit mehreren anderen italienischen Banken, unterhält sie heute eines der größten europäischen Finanznetzwerke. UniCredit bietet das volle Spektrum des Privatkunden- und Firmenkundengeschäfts mit Kontenverwaltung, Zahlungsverkehrsabwicklung, Vermögensverwaltung sowie Investment Banking und Management.



2005 übernahm die UniCredit S.p.A. den deutschen Hypothekenspezialisten HVB und damit auch deren Tochter Bank Austria. Damit gelang der UniCredit als erster ausländischer Bank der Aufkauf einer deutschen Bank. Er erfolgte in Form einer freundschaftlichen Übernahme mittels Aktientausch. Die ehemalige HypoVereinsbank ist heute als UniCredit Bank aktiv und bietet Finanzdienstleitungen für Privat- und Geschäftskunden und Vermögensverwaltung. (21.02.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) unter die Lupe.Die italienische UniCredit gehöre zu den Top-Turnaround-Wetten des "Aktionär". CEO Jean Pierre Mustier habe seit Ende 2016 bei dem einstigen Problemfall radikal saniert und so die Trendwende eingeleitet. Nun solle er ein neues Jobangebot haben. Es gehe wieder um eine Rosskur, diesmal in England.Die britische HSBC suche einen Nachfolger für Interimschef Noel Quinn. Der habe der Bank vor einigen Tagen einen harten Sparkurs verordnet, es sollten 35.000 Jobs weltweit wegfallen und vor allem in Europa und den USA in verschiedenen Sektoren saniert werden. Die Sanierung auch durchzuziehen, traue der Aufsichtsrat der HSBC Quinn offenbar aber nicht zu.Als Mustier 2016 den Chefposten bei der UniCredit übernommen habe, habe die italienische Großbank auf der Kippe gestanden. Der ehemalige Fallschirmspringer-Offizier habe gezeigt, dass er Sanierung könne. So seien die faulen Kredite deutlich abgebaut und die Effizienz erhöht worden. Auch die Gewinne würden wieder sprudeln.Mustier stehe wie kein anderer für die erfolgreiche Sanierung der UniCredit. Ob es die Bank in ihrer jetzigen Form ohne sein entschlossenes Durchgreifen noch geben würde, sei ungewiss. Allerdings habe er den Großteil der Wegstrecke beim Umbau bereits zurückgelegt. Die jüngst angestoßene Restrukturierung knüpft dort an, vielleicht könnte auch eine andere starke Führungspersönlichkeit die Sache erfolgreich abschließen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link