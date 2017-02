Xetra-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) ist eine italienische Holding von Finanzdienstleistungs-Unternehmen mit Sitz in Rom und Mailand. Wichtigstes Aktionsfeld ist neben Italien insbesondere Mittel- und Osteuropa, wo in mehreren Ländern Tochtergesellschaften der Gruppe Marktführer sind. (01.02.2017/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF).Wie das Unternehmen am 30. Januar mitgeteilt habe, solle der Nettoverlust 2016 rund 11,8 Mrd. Euro betragen. Neben den schon kommunizierten Einmaleffekten von 12,2 Mrd. Euro würden in Q4/2016 weitere negative Sondereffekte in Höhe von 1 Mrd. Euro verbucht. In Anbetracht eines Nettoergebnisses von 1,77 Mrd. Euro nach 9M 2016 und unter Ausklammerung der Einmaleffekte von insgesamt 13,2 Mrd. Euro impliziere das einen Nettoverlust von rund 400 (Vj.: +153) Mio. Euro in Q4/2016, was auf eine schwächer als von den Analysten unterstellte operative Entwicklung im Schlussquartal hindeute.Ferner habe UniCredit bekannt gegeben, dass sich die harte Kernkapitalquote nach Basel III zum 31.12.2016 auf rund 8% (zum 30.09.2016:10,8%) belaufen und damit die Mindestkapitalanforderungen der EZB nicht erfüllen werde. Eine erfolgreiche Kapitalerhöhung vorausgesetzt, werde sich die harte Kernkapitalquote erneut oberhalb der Mindestanforderungen befinden und sollte laut Sanierungsplan bis Ende 2019 bei über 12,5% liegen. Der Analyst habe seine Ergebnisprognosen reduziert.Börsenplätze UniCredit-Aktie: