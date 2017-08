Xetra-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

18,015 EUR -1,42% (09.08.2017, 15:40)



Tradegate-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

17,991 EUR -1,81% (09.08.2017, 14:46)



ISIN UniCredit-Aktie:

IT0005239360



WKN UniCredit-Aktie:

A2DJV6



Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

CRIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

UNCFF



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) ist eine italienische Holding von Finanzdienstleistungs-Unternehmen mit Sitz in Rom und Mailand. Wichtigstes Aktionsfeld ist neben Italien insbesondere Mittel- und Osteuropa, wo in mehreren Ländern Tochtergesellschaften der Gruppe Marktführer sind.(09.08.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktie: Wette auf baldige Zinswende! Kursziel 25 Euro - AktienanalyseFabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", rät bei der Aktie von UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) spekulativ einzusteigen.Die Zahlen von UniCredit seien nach Ansicht des Börsenexperten sehr gut ausgefallen. Als UniCredit die höchste Kapitalerhöhung in der italienischen Geschichte durchgeführt habe, habe man sich gefragt, ob die Bank überlebensfähig sei. UniCredit habe da einen neuen Chef geholt, der sich als sehr guter Sanierer erwiesen habe. Jetzt sei der Gewinn von UniCredit mit knapp 1 Mrd. Euro deutlich höher als erwartet gewesen. Dazu beigetragen hätten vor allem geringere Rückstellungen für faule Kredite. Die Aktienexperten von "Der Aktionär" sind für UniCredit weiterhin optimistisch gestimmt.Die UniCredit-Aktie teste gerade die 200-Tage-Linie. In der letzten Woche sei die UniCredit-Aktie nach den Zahlen deutlich ausgebrochen. Die UniCredit-Aktie sei ein spekulativer Wert und eine Wette darauf, dass die Zinswende in der Eurozone bald komme. Davon würde UniCredit als Banktitel profitieren. Positiv anzumerken seien auch die positiven Wirtschaftsprognosen für Italien.Das Kursziel für die UniCredit-Aktie laute 25 Euro. Da sei also noch ordentlich Luft.Börsenplätze UniCredit-Aktie: