Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) ist eine italienische Holding von Finanzdienstleistungs-Unternehmen mit Sitz in Rom und Mailand. Wichtigstes Aktionsfeld ist neben Italien insbesondere Mittel- und Osteuropa, wo in mehreren Ländern Tochtergesellschaften der Gruppe Marktführer sind. (30.11.2017/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von Aktienanalyst Antonio Reale von Morgan Stanley:Antonio Reale, Aktienanalyst von Morgan Stanley, erhöht in einer aktuellen Branchenstudie zu italienischen Banken sein Kursziel für die Aktie der UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF).Der Gegenwind durch das niedrige Zinsniveau sollte auch im Jahr 2018 anhalten, so der Analyst. Er gehe bei den italienischen Banken selektiv vor und schätze insbesondere die Intesa Sanpaolo-Aktie. Bei der UniCredit sehe er jedoch auch Wertpotenzial.Antonio Reale, Aktienanalyst von Morgan Stanley, hat das Kursziel für die UniCredit-Aktie von 18,50 auf 20,00 Euro erhöht, sein Votum jedoch bei "equal-weight" belassen. (Analyse vom 30.11.2017)