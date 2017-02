Tradegate-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

12,709 EUR +0,47% (13.02.2017, 12:10)



ISIN UniCredit-Aktie:

IT0005239360



WKN UniCredit-Aktie:

A2DJV6



Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

CRIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

UNCFF



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) ist eine italienische Holding von Finanzdienstleistungs-Unternehmen mit Sitz in Rom und Mailand. Wichtigstes Aktionsfeld ist neben Italien insbesondere Mittel- und Osteuropa, wo in mehreren Ländern Tochtergesellschaften der Gruppe Marktführer sind. (13.02.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) von 13,60 Euro auf 13,80 Euro.UniCredit habe in Q4/2016 einen deutlichen Nettoverlust von 13,56 (Vj.: +0,15; Analystenerwartung: -13,54) Mrd. Euro verzeichnet. Ursächlich seien die bereits angekündigten Einmaleffekte in Höhe von 13,2 Mrd. Euro gewesen (u.a. 8,1 Mrd. Euro für Wertberichtigungen auf notleidende Kredite). Bereinigt um diese habe das Nettoergebnis bei -352 Mio. Euro gelegen. Die harte Kernkapitalquote nach Basel III sei zum 31.12.2016 aufgrund der Einmaleffekte deutlich auf 7,5% gesunken (30.09.2016: 10,8%). Die Q4-Zahlen seien erwartungsgemäß von den im Rahmen der Strategie "Transform 2019" angekündigten Maßnahmen verzerrt gewesen.Rießelmann habe seine Schätzungen angehoben (EPS 2017e: 1,97 (alt: 1,19) Euro; EPS 2018e: 2,42 (alt: 1,26) Euro; u.a. geringere Aktienanzahl unterstellt).Börsenplätze UniCredit-Aktie:Xetra-Aktienkurs UniCredit-Aktie:12,705 EUR +0,04% (13.02.2017, 12:01)