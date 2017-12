Tradegate-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) ist eine italienische Holding von Finanzdienstleistungs-Unternehmen mit Sitz in Rom und Mailand. Wichtigstes Aktionsfeld ist neben Italien insbesondere Mittel- und Osteuropa, wo in mehreren Ländern Tochtergesellschaften der Gruppe Marktführer sind. (05.12.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF).Auf der außerordentlichen Hauptversammlung habe das Unternehmen eine umfassende Governance-Reform beschlossen. Vor allem die Abschaffung der bisher geltenden Stimmrechtsbegrenzung von 5% mache das Papier für große Investoren attraktiver ("one share one vote"-Prinzip). Bislang hätten Aktionäre mit einer Beteiligung von über 5% ihre Stimmrechte nur bis zu 5% ausüben können (derzeit würden Capital Group (5,24%) und Aaaber Investments (5,04%) die größten Aktienpakete halten). Ferner sei u.a. die Umwandlung der 252.489 Sparaktien (dividendenbegünstigte Aktien ohne Stimmrecht), die in den achtziger Jahren zur Förderung der Aktienanlage in Italien eingeführt worden seien, beschlossen worden.Außerdem mache UniCredit bei der Restrukturierung weitere Fortschritte. Demnach sei am 27.11. der Verkauf eines Portfolios notleidender Kredite mit einem Buchwert von rund 715 Mio. Euro vereinbart worden. Käufer der nicht besicherten Kredite im Volumen von rund 450 Mio. Euro sei MBCredit Solutions. Die besicherten Kredite im Volumen von etwa 265 Mio. Euro übernehme eine Tochtergesellschaft des Finanzinvestors Cerberus. Ferner verkaufe UniCredit das heimische Pfandleihgeschäft für 141 Mio. Euro an das österreichische Versteigerungshaus Dorotheum. Erfolgsabhängig könnte sich der Verkaufspreis nach drei Jahren noch einmal um 10 Mio. Euro erhöhen. Die Transaktion werde - (Abschluss H1/2018) - im nächsten Geschäftsjahr zu einem Veräußerungsgewinn von 100 Mio. Euro führen und die harte Kernkapitalquote nach Basel III (zum 30.09.2017: 13,8%) um nahezu 4 BP erhöhen.