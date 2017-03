Tradegate-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) ist eine italienische Holding von Finanzdienstleistungs-Unternehmen mit Sitz in Rom und Mailand. Wichtigstes Aktionsfeld ist neben Italien insbesondere Mittel- und Osteuropa, wo in mehreren Ländern Tochtergesellschaften der Gruppe Marktführer sind. (13.03.2017/ac/a/a)

Paris (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von Analyst Aldo Comi von der Société Générale:Aldo Comi, Analyst der Société Générale, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seinem bisherigen Anlagevotum für die UniCredit-Aktie (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) fest.Die milliardenschwere Kapitalerhöhung und die Aktienzusammenlegung (Reverse Split) würden die Kapitalkosten und die Bilanzrisiken des italienischen Finanzkonzerns deutlich verringeren, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Das aktuelle Kursniveau der UniCredit-Aktie lasse aber nur noch wenig Spielraum nach oben.Aldo Comi, Analyst der Société Générale, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Votum für die UniCredit-Aktie bestätigt. Das Kursziel liegt bei 15 Euro. (Analyse vom 13.03.2017)