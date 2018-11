Kursziel

UniCredit-Aktie

(EUR) Rating

UniCredit-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 17,20 Buy Goldman Sachs Jean-Francois Neuez 05.11.2018 - Overweight J.P. Morgan Delphine Lee 29.10.2018 19,00 Buy Deutsche Bank Paola Sabbione 23.10.2018 14,20 Neutral Credit Suisse Carlo Tommaselli 22.10.2018 19,50 Kaufen RBC Capital Markets Benjamin Toms 19.10.2018 16,00 Kaufen Independent Research Markus Rießelmann 12.10.2018 19,00 Buy Oddo BHF Steven Gould 20.09.2018 17,60 Buy UBS AG Ignacio Cerezo 12.09.2018 18,00 Overweight Morgan Stanley - 10.09.2018 18,40 Buy Jefferies & Company Benjie Creelan-Sandford 24.08.2018 18,00 Buy Berenberg Bank Eoin Mullany 14.08.2018 18,80 Buy HSBC Domenico Santoro 14.08.2018 15,00 Halten LBBW Werner Schirmer 07.08.2018

Börsenplätze UniCredit-Aktie:



Xetra-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

11,682 EUR -1,02% (05.11.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

11,594 EUR -2,65% (05.11.2018, 18:56)



ISIN UniCredit-Aktie:

IT0005239360



WKN UniCredit-Aktie:

A2DJV6



Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

CRIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

UNCFF



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) ist eine italienische Holding von Finanzdienstleistungs-Unternehmen mit Sitz in Rom und Mailand. Wichtigstes Aktionsfeld ist neben Italien insbesondere Mittel- und Osteuropa, wo in mehreren Ländern Tochtergesellschaften der Gruppe Marktführer sind. (06.11.2018/ac/a/a)







Mailand (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der UniCredit-Aktie (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 19,50 oder 14,20 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur UniCredit-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die UniCredit S.p.A. präsentiert am 7. November die Zahlen zum 3. Quartal 2018.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der UniCredit-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von der Deutschen Bank. Das Kursziel wurde von 20,50 auf 19,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "buy" belassen. Die Aktie sei unter den italienischen Banken am besten positioniert, schrieb Analystin Paola Sabbione in einer am 23. Oktober vorliegenden Branchenstudie. Die italienischen Banken seien derzeit im Schnitt mit einem Aufschlag von 8 Prozent im Vergleich zur Staatsschuldenkrise 2011/2012 und sogar 44 Prozent höher als beim Tief im August 2011 bewertet. Für UniCredit habe die Expertin ihre Prognosen für den Gewinn je Aktie bis 2020 um bis zu 10 Prozent gekürzt. Grund seien unter anderem niedrigere Annahmen zu den Nettozinserträgen.Die niedrigste Kursprognose stammt von der Schweizer Bank Credit Suisse: Der dort zuständige Analyst Carlo Tommaselli hat das Kursziel von 15,90 auf 14,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "neutral" belassen. Aufgrund seiner zunehmenden Vorsicht hinsichtlich des italienischen Konjunkturszenarios habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für 2019 und 2020 reduziert, schrieb Carlo Tommaselli in einer am 22. Oktober vorliegenden Studie. Die UniCredit sei aber die einzige italienische Bank, für die er seine 2018er Schätzungen nicht gesenkt habe.Die US-Bank J.P. Morgan hat die Einstufung für UniCredit auf "overweight" belassen. Analystin Delphine Lee habe in einer am 29. Oktober vorliegenden Branchenstudie auf die vom italienischen Staat erwogene zusätzliche Steuererhebung für Banken von 3,3 Milliarden Euro im Jahr 2019 zur Mitfinanzierung des neues Haushaltsplans verwiesen. Die Summer erscheine hoch, allerdings habe die Regierung aufgrund eines begünstigenden Umgangs mit latenten Steueransprüchen einen Weg für Steuererhöhungen gefunden, ohne die Gewinne und das Kapital der Banken zu beeinträchtigen.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur UniCredit-Aktie auf einen Blick: