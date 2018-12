Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur UniCredit-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

UniCredit-Aktie

(EUR) Rating

UniCredit-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 16,00 Kaufen Morgan Stanley Magdalena Stoklosa 27.11.2018 17,10 Buy Goldman Sachs Jean-Francois Neuez 21.11.2018 17,00 Buy HSBC Domenico Santoro 16.11.2018 17,00 Overweight J.P. Morgan Delphine Lee 12.11.2018 17,00 Buy Berenberg Bank Eoin Mullany 12.11.2018 12,50 Hold Société Générale Aldo Comi 09.11.2018 15,00 Kaufen Independent Research Markus Rießelmann 09.11.2018 13,00 Buy CFRA Firdaus Ibrahim 08.11.2018 18,40 Buy Jefferies & Company Benjie Creelan-Sandford 08.11.2018 19,50 Kaufen RBC Capital Markets Adrian Cighi 08.11.2018 12,00 Halten LBBW Werner Schirmer 08.11.2018



Börsenplätze UniCredit-Aktie:



Xetra-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

11,612 EUR +1,17% (05.12.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

11,60 EUR +2,89% (06.02.2018, 16:34)



ISIN UniCredit-Aktie:

IT0005239360



WKN UniCredit-Aktie:

A2DJV6



Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

CRIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

UNCFF



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) ist eine italienische Holding von Finanzdienstleistungs-Unternehmen mit Sitz in Rom und Mailand. Wichtigstes Aktionsfeld ist neben Italien insbesondere Mittel- und Osteuropa, wo in mehreren Ländern Tochtergesellschaften der Gruppe Marktführer sind. (06.12.2018/ac/a/a)







Mailand (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der UniCredit-Aktie (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 19,50 oder 12,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur UniCredit-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die UniCredit S.p.A. hat am 7. November die Zahlen zum 3. Quartal 2018 präsentiert.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 8. November hat eine hohe Abschreibung auf das Türkei-Geschäft die italienische HypoVereinsbank-Mutter UniCredit im dritten Quartal fast in die roten Zahlen gedrückt. Zudem habe die Großbank unter anderem wegen der schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen des Landes bei den Ertragszielen für das laufende und kommende Jahr zurückrudern müssen.Zwischen Juli und Ende September habe die UniCredit 29 Millionen Euro verdient. Vor einem Jahr habe die Bank noch einen Gewinn von 2,8 Milliarden Euro verbucht - damals habe die UniCredit allerdings auch einen hohen Erlös aus dem Verkauf einer Sparte verbuchen können. Dieses Mal habe eine Abschreibung auf die Türkei-Beteiligung Yapi in Höhe von 850 Millionen Euro belastet. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn habe dagegen um fünf Prozent auf 875 Millionen Euro angezogen. Zudem legten die Erträge leicht auf 4,8 Milliarden Euro zu, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der UniCredit-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose vom Analysehaus RBC. Der dort zuständige Analyst Adrian Cighi hat die Einstufung für UniCredit nach Zahlen auf "Top Pick" mit einem Kursziel von 19,50 Euro belassen. Das operative Geschäft der Italiener laufe solide, schrieb Adrian Cighi in einer ersten Reaktion am 8. November. Sondereffekte und Ausblick spielten jedoch die Hauptrolle.Werner Schirmer, Senior Investment Analyst der LBBW, senkt in einer Aktienanalyse vom 8. November das Kursziel für die UniCredit-Aktie auf 12 EUR. Angesichts des hohen Exposures in Italien (und dessen Staatsanleihen) und in der Türkei lässt der Analyst seine "halten"-Empfehlung unverändert. Beim diesjährigen EBA-Stresstest habe die finale CET1-Quote von UniCredit mit einem Rückgang um 4,3%-Punkte auf 9,3% zwar die ab 01.01.2019 geforderte SREP-Quote (10,1%) verfehlt. Das Ergebnis sei aber besser als vom Markt befürchtet ausgefallen.Ansonsten würden die Analysten der LBBW das Q3-Zahlenwerk als solide beurteilen: Gegenüber dem Vorjahresquartal sei das Nettozinsergebnis um 7% und das Provisionsergebnis um 3% gestiegen, während das Handelsergebnis um 27% eingebrochen sei. Erfreulich seien der Rückgang der Verwaltungsaufwendungen um 8% und der Anstieg der Risikovorsorge um lediglich 3% ausgefallen. Der Nettogewinn habe einschließlich der Sondereffekte 29 Mio. EUR erreicht. Die harte Kernkapitalquote (nach final gültigen Basel-III-Regeln) sei im dritten Quartal von 12,5% auf 12,1% zurückgegangen.Die vom Management für 2018 avisierte CET1-Ratio sei von 12,3% bis 12,6% auf 11,5% bis 12,0% gesenkt worden und die für 2018 und 2019 ausgegebenen Ertragsziele seien nach unten revidiert worden. Der Nettogewinn werde für 2018 bei über 2,8 Mrd. EUR erwartet, während die Vorgabe für 2019 mit 4,7 Mrd. EUR bestätigt worden sei. Die Bewertung der UniCredit-Aktie sei mit Blick auf Substanz und Gewinne im europäischen Branchenvergleich günstig.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur UniCredit-Aktie?