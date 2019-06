Kursziel

UniCredit-Aktie

(EUR) Rating

UniCredit-Aktie Firma Aktienanalyst Datum - Neutral Credit Suisse Jan Wolter 04.06.2019 15,00 Buy Jefferies & Company Benjie Creelan-Sandford 03.06.2019 15,00 Overweight J.P. Morgan Kian Abouhossein 29.05.2019 16,50 Buy Oddo BHF Steven Gould 15.05.2019 16,50 Buy HSBC Domenico Santoro 14.05.2019 15,20 Buy UBS AG Ignacio Cerezo 13.05.2019 14,00 Kaufen Independent Research Pierre Drach 13.05.2019 17,00 Kaufen RBC Capital Markets - 10.05.2019 15,00 Buy Deutsche Bank Paola Sabbione 10.05.2019 18,20 Conviction Buy List Goldman Sachs Jean-Francois Neuez 09.05.2019

Börsenplätze UniCredit-Aktie:



Xetra-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

10,278 EUR +2,74% (11.06.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

10,22 EUR +0,04% (11.06.2019, 19:18)



ISIN UniCredit-Aktie:

IT0005239360



WKN UniCredit-Aktie:

A2DJV6



Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

CRIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

UNCFF



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) ist die Holding einer italienischen, international agierenden Finanzgruppe, die im In- und Ausland umfangreiche Bankdienstleistungen anbietet. Entstanden aus der Fusion von Credito Italiano mit mehreren anderen italienischen Banken, unterhält es heute eines der größten europäischen Finanznetzwerke. UniCredit bietet das volle Spektrum des Privatkunden- und Firmenkundengeschäfts mit Kontenverwaltung, Zahlungsverkehrsabwicklung, Vermögensverwaltung sowie Investment Banking und Management.



2005 übernahm die UniCredit S.p.A. den deutschen Hypothekenspezialisten HVB und damit auch deren Tochter Bank Austria. Damit gelang der UniCredit als erster ausländischer Bank der Aufkauf einer deutschen Bank. Er erfolgte in Form einer freundschaftlichen Übernahme mittels Aktientausch. Die ehemalige HypoVereinsbank ist heute als UniCredit Bank aktiv und bietet Finanzdienstleitungen für Privat- und Geschäftskunden und Vermögensverwaltung.



Die Gruppe besitzt 8.500 Niederlassungen in Europa. Neben Italien liegt dabei ein Fokus auf Mittel - und Osteuropa. Darüber hinaus unterhält die Bank Niederlassungen oder Beteiligungen in Nord - und Südamerika, Australien, Südafrika und Asien. (12.06.2019/ac/a/a)







Mailand (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des italienischen Kredithauses UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 18,20 oder 14,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur UniCredit-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die UniCredit S.p.A. hat am 9. Mai die Zahlen zum ersten Quartal 2019 veröffentlicht.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 9. Mai habe die überraschend gering ausgefallene Strafe wegen Iran-Geschäften der italienischen Großbank UniCredit im ersten Quartal einen Gewinnsprung eingebracht. Weil die Bank eine Rückstellung über rund 300 Millionen Euro habe auflösen können, sei der Überschuss im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein Viertel auf fast 1,4 Milliarden Euro gestiegen.Bereinigt um Sondereffekte habe der Überschuss noch um 5,5 Prozent zugelegt - dabei habe die Bank auch vom Sparprogramm profitiert. Die Betriebskosten seien im ersten Quartal 4,2 Prozent niedriger ausgefallen als ein Jahr zuvor. Zudem habe die Bank weniger Geld für faule Kredite zurücklegen müssen. Dadurch habe die UniCredit mehr verdient als von Analysten erwartet, obwohl die niedrigen Zinsen und die schwächelnde italienische Wirtschaft auf die Erträge gedrückt hätten. UniCredit-Chef, Jean Pierre Mustier, kommt zudem beim Abbau von Altlasten besser voran als erwartet, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der UniCredit-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Goldman Sachs. Die US-Investmentbank hat die Aktien der UniCredit nach Zahlen mit einem Kursziel von 18,20 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Die Italiener hätten solide Ergebnisse vorgelegt, schrieb Analyst Jean-Francois Neuez in einer ersten Reaktion am 9. Mai. Das Handelsergebnis habe Schwächen in anderen Bereichen übertrumpft.Hingegen Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, hat mit 14,00 Euro das niedrigste Kursziel für UniCredit genannt. Das "kaufen"-Votum wurde bestätigt. UniCredit habe in Q1/2019 ein Nettoergebnis von 1,387 (Vj.: 1,112) Mrd. Euro verbucht, was deutlich über den Markterwartungen gelegen habe. Profitiert habe das Institut dabei vornehmlich von einem Sondereffekt. Die Strafe für Geschäfte mit dem Iran sei geringer gewesen als erwartet, sodass Rückstellungen hätten aufgelöst werden können. Das bereinigte Nettoergebnis habe auf Vorjahresniveau (1,129 (Vj.: 1,112) Mrd. Euro) gelegen. Die Gesamterträge seien auf 4,952 (Vj.: 5,105) Mrd. Euro zurückgegangen. Dagegen hätten die operativen Aufwendungen auf 2,614 (Vj.: 2,728) Mrd. Euro reduziert werden können.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur UniCredit-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur UniCredit-Aktie auf einen Blick: