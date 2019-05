Kursziel

UniCredit-Aktie

(EUR) Rating

UniCredit-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 15,20 Buy UBS AG Ignacio Cerezo 25.04.2019 15,00 Overweight J.P. Morgan Delphine Lee 18.04.2019 18,20 Conviction Buy List Goldman Sachs Jean-Francois Neuez 16.04.2019 17,00 Kaufen RBC Capital Markets Anke Reingen 04.04.2019 16,00 Buy HSBC Domenico Santoro 29.03.2019 13,30 Neutral Credit Suisse Marcell Houben 22.03.2019 16,00 Overweight Morgan Stanley Antonio Reale 28.02.2019 15,00 Buy Deutsche Bank Paola Sabbione 18.02.2019 17,00 Buy Berenberg Bank Eoin Mullany 12.02.2019 14,00 Kaufen Independent Research Markus Rießelmann 08.02.2019 16,00 Buy Jefferies & Company Benjie Creelan-Sandford 07.02.2019

Xetra-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

11,432 EUR -3,46% (07.05.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

11,41 EUR -4,61% (07.05.2019, 18:26)



ISIN UniCredit-Aktie:

IT0005239360



WKN UniCredit-Aktie:

A2DJV6



Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

CRIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

UNCFF



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) ist die Holding einer italienischen, international agierenden Finanzgruppe, die im In- und Ausland umfangreiche Bankdienstleistungen anbietet. Entstanden aus der Fusion von Credito Italiano mit mehreren anderen italienischen Banken, unterhält es heute eines der größten europäischen Finanznetzwerke. UniCredit bietet das volle Spektrum des Privatkunden- und Firmenkundengeschäfts mit Kontenverwaltung, Zahlungsverkehrsabwicklung, Vermögensverwaltung sowie Investment Banking und Management.



2005 übernahm die UniCredit S.p.A. den deutschen Hypothekenspezialisten HVB und damit auch deren Tochter Bank Austria. Damit gelang der UniCredit als erster ausländischer Bank der Aufkauf einer deutschen Bank. Er erfolgte in Form einer freundschaftlichen Übernahme mittels Aktientausch. Die ehemalige HypoVereinsbank ist heute als UniCredit Bank aktiv und bietet Finanzdienstleitungen für Privat- und Geschäftskunden und Vermögensverwaltung.



Mailand (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des italienischen Kredithauses UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 18,20 oder 13,30 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur UniCredit-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die UniCredit S.p.A. wird am 9. Mai die Zahlen zum ersten Quartal 2019 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der UniCredit-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Goldman Sachs: Die US-Investmentbank hat den Wert nach einem Vergleich mit den US-Behörden wegen angeblicher Sanktionsverstöße auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 18,20 Euro belassen. Dass der Streit mit einer Zahlung von 1,3 Milliarden US-Dollar beigelegt werde, sei gut für das Eigenkapital und den Aktienkurs der italienischen Großbank, schrieb Analyst Jean-Francois Neuez in einer Studie vom 16. April. Denn die UniCredit habe zuvor höhere Rücklagen dafür gebildet, von denen nun 300 Millionen Dollar wieder aufgelöst werden könnten.Die Schweizer Bank Credit Suisse hat wiederum UniCredit mit "neutral" und einem Kursziel von 13,30 Euro in die Bewertung aufgenommen. Er erkenne den Umbau der italienischen Bank seit 2017 an, schrieb Analyst Marcell Houben in einer am 22. März vorliegenden Studie. Auf dem aktuellen Bewertungsniveau preisten die Anleger die Gewinnrisiken angemessen ein.Zudem hat das Analysehaus RBC die Einstufung für UniCredit nach einem Pressebericht über ein mögliches Kaufgebot für die Commerzbank auf "Top Pick" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Es wäre besser, wenn die italienische Bank ihren Fokus weiter auf den Abbau von Risiken bei den Randaktivitäten und auf Kostensenkungen richten würde, statt sich auf einen so komplexen Deal mit der Commerzbank einzulassen, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am 4. April vorliegenden Branchenstudie.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur UniCredit-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze UniCredit-Aktie: